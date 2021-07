Officieel: Bugatti en Rimac samen één bedrijf

De kogel is door de kerk: Bugatti is niet langer volledig meer in handen van de Volkswagen Groep. Samen met het Kroatische Rimac vormt het een nieuw bedrijf dat luistert naar de naam Bugatti Rimac. Rimac-CEO Mate Rimac wordt de nieuwe topman van de nieuwe joint-venture.

Er gingen al tijden geruchten over een mogelijke verkoop van Bugatti. Hoewel zowel Bugatti als Rimac tot op heden de lippen stijf op elkaar hielden, is Bugatti nu de Volkswagen Groep niet langer meer de volledige eigenaar van Bugatti. Rimac en Bugatti vormen een samenwerkingsverband, Bugatti Rimac waar de Rimac Group 55 procent van de aandelen van in handen krijgt. De resterende 45 procent van de aandelen komt in handen van Porsche. Rimac Group is de nieuwe overkoepelende bedrijfsvorm achter Rimac en Rimac Technology. Rimac Technology is de tak van het bedrijf die zich bezighoudt met de ontwikkeling en productie van elektrische aandrijflijnen en accu's.

De nieuwe situatie lijkt wat verwarrend, daar Porsche zijn aandeel van 24 procent en Rimac Group gewoon behoudt. Ook Hyundai behoudt zijn aandeel van 12 procent in de Kroatische fabrikant van elektrische scheurneuzen. De nieuwe constructie ziet er als volgt uit:

Mate Rimac, CEO van Rimac en nu dus de Rimac Group, wordt ook topman van Bugatti Rimac. De twee merken benadrukken dat zowel Bugatti als Rimac gewoon een zelfstandig merk blijft en dat de reeds bestaande productielocaties gewoon behouden blijven. Bugatti behoudt z'n fabriek in het Franse Molsheim en Rimac z'n locatie in het in Kroatië gelegen Zagreb. Wel komt er een overkoepelend hoofdkantoor op de in 2023 te openen Rimac Campus waar aan toekomstige hypercars voor de twee merken wordt gewerkt. Een beetje zelfstandig, een beetje samen.

In een verklaring zegt Oliver Blume, voorzitter van de Raad van Bestuur van Porsche: "We combineren Bugatti's hypercar-expertise met Rimac's veelbelovende kracht en kennis op het gebied van elektrische aandrijflijnen." Dat geeft natuurlijk duidelijk aan welke kant Bugatti op gaat.

Rimac heeft in relatief korte tijd internationaal veel aanzien weten te verwerven. Het merk trok al snel Porsche als aandeelhouder aan en inmiddels levert het ook elektrische aandrijflijnen aan onder meer Automobili Pininfarina.