Zo Europees zijn de Toyota's tot en met het C-segment

Toyota Motor Europe heeft een flinke vinger in de pap bij de ontwikkeling van de modellen van het Japanse merk. Voor ons reden om eens bij het Europese R&D-center van Toyota in België langs te gaan om uit te zoeken hoe hoog het Europese aandeel in de ontwikkeling van onze duurtest-Yaris Cross is.

Met het hoofdkantoor in Brussel en het ontwikkelingscenter in het nabijgelegen Zaventem stuurt Toyota Motor Europe de ontwikkeling, verkoop en distributie voor 51 landen aan. Dat doet het al sinds 1988 vanaf die plek, waarbij de activiteiten steeds omvangrijker werden. Aanvankelijk hield TME zich bezig met de veranderingen aan de set-up van Europese versies van in Japan ontwikkelde modellen maar inmiddels neemt de Europese tak veel ontwikkelingswerk voor zijn rekening. Zo is de cross-over op Yaris-basis voor een groot deel op Europese bodem bedacht en tot stand gekomen, zo vertelt Luc Nuyts, projectleider voor de Yaris en Yaris Cross. “Langzaamaan namen onze bijdrages aan de auto’s toe. We deden aanvankelijk de kalibratie van de ophanging en het stuur en we zijn doorgegroeid naar bijvoorbeeld het laatste model, de Aygo X, die volledig vanaf scratch hier is gedaan. Voor de Yaris Cross zijn wij begonnen met het performanceplan, dat wil zeggen dat wij de prestaties en de doelstellingen hebben bepaald. Daarna is de ontwikkeling samen met Japan gebeurd. Maar bijvoorbeeld de afstelling van het chassis – zo is er voor de Cross een nieuwe achteras ontwikkeld – en de tuning van het stuurgevoel is hier gedaan. Het nieuwe navigatiesysteem is volledig in ons Europese ontwikkelings­centrum tot stand gekomen. De Yaris Cross is dus een mix van Europese en Japanse invloeden. De Cross is daarmee net zo Europees als de gewone Yaris. De styling van beide modellen kwam tot stand in onze designstudio in Nice. En natuurlijk vindt de productie plaats in het Franse Valenciennes.”

Het lijkt erop dat de Yaris Cross de juiste auto op het juiste moment is. De Urban Cruiser was wellicht te vroeg. Welke concurrenten hadden jullie op het oog als referentieauto’s in het segment?

“Misschien was de markt er nog niet klaar voor toen we met de Urban Cruiser kwamen. Natuurlijk hebben we gekeken naar de modellen die al in de huidige markt aanwezig waren. We hebben ons het meest gerefereerd aan de Volkswagen T-Cross en de Ford Puma. De Yaris Cross gaat echter boven verwachting goed. Onze collega’s in de fabriek in Valenciennes staan onder hoge druk en dat zien we aan de levertijden, die al oplopen tot zes of zeven maanden. We hebben wel last van het chiptekort, net als onze concurrenten. Door goede samenwerking met leveranciers kunnen we onze tekorten spreiden. Er is een heel sterke vraag, in heel Europa. Italië doet het bijzonder goed. We zien dat overal tachtig tot negentig procent van de klanten voor de hybride kiest. In Oost-Europa is meer vraag naar de conventionele varianten.”

Bij concurrentie zien we dynamische versies van SUV’s en cross-overs. Neem de ST-versie van de Ford Puma of de Volkswagen T-Roc R. Jullie hebben de laatste jaren een sterke ontwikkeling doorgemaakt op dynamisch gebied. Kunnen we ook GR-versies van in de basis al dynamische modellen als de Yaris Cross en de C-HR verwachten?

“We hebben de laatste jaren hard gewerkt aan het dynamischer maken van de modellen. Ik kan me over de toekomstige modellen op dit moment nog niet uitlaten, maar we hebben gemerkt dat de GR Yaris heel goed is ontvangen en nu hebben we ook een Yaris GR Sport ontwikkeld, zeg maar de milde variant van de GR. Dat inspireert natuurlijk om het succes van zulke versies uit te bouwen. De GR Yaris is eveneens een samenwerking geweest tussen Japan en Europa en vooral de afstelling op de Nurburging is voornamelijk door ons aangestuurd.”

Hoe gaat testwerk met prototypes in zijn werk? Vertrekken die vanuit Zaventem?

“Vanuit Zaventem doen we testwerk op de Nürburgring. We hebben hier op het terrein sinds 2011 een testbaan, maar we hebben ook in Spanje een groot testterrein waar we kijken of alle dynamische afstellingen kloppen. Verder gebruiken we openbare wegen in de Ardennen, waar we aantal standaard evaluatiewegen hebben. In het centrum van Brussel rijden we een zogenaamde city course om te checken of alles werkt in echte omstandigheden. Dat doen we ook in Parijs of een stad als Milaan. Amsterdam nemen we niet mee maar we pakken niettemin wel stukken van Nederland mee, want jullie hebben heel glad en mooi asfalt.”

De naamgeving van Toyota SUV’s en cross-overs is wat verwarrend. Met een X die je bij de nieuwe Aygo uitspreekt als Cross en dan die benaming weer bij de Yaris-variant en voor de toekomstige Corolla Cross en daarnaast weer aparte modelnamen, zoals C-HR, RAV4 en Highlander.

“Als we een SUV-afgeleide maken van een pijler zoals de Corolla of Yaris noemen we die Cross. Een RAV4 of een bZ4X zijn op zichzelf staande modellen. Bij de Aygo X is het misschien een beetje eigenaardig, maar we wilden voortbouwen op de naam­geving van de tweede generatie Aygo, waarbij de X ook al in beeld kwam. Daarom vormt die X in de aanduiding ook een stukje verbinding met de vorige generatie.”

De elektrische modellijn komt eraan, met de bZ4X als eerste elektrische Toyota. Is de ontwikkeling daarvan een Europese aangelegenheid?

“De ontwikkeling van de bZ4X heeft grotendeels in Japan plaatsgevonden. We hebben bijgedragen met de conformatie met de Europese markt, ook al zal in Europa de trend meer naar EV’s gaan. Daarom heb ik gecheckt dat alle afstellingen van de bZ4X ook geschikt zijn voor het Europese verkeer. Maar de ontwikkeling zelf is echt door de Japanse collega’s gedaan. In Europa hebben we vooral de focus op het A-, B- en C-segment. Op die modellen is onze stempel veel groter dan op bijvoorbeeld de bZ4X. Het is ook een nieuwe technologie voor Toyota, er is een nieuwe fabriek voor gemaakt, Z-factory gedoopt. Daarom is er de voorkeur voor ontwikkeling in Japan. Wij zijn veel met Japanse collega’s in Noorwegen geweest om marktonderzoek te doen naar elektrische auto’s, maar ook de collega’s van de Nederlandse Toyota-organisatie hebben we goed geraadpleegd. Overigens is het niet zo dat Toyota een inhaalbeweging op het gebied van elektrificatie moet maken, want hybride is een elektrificatie van een aandrijflijn. Er is een sterke vraag naar BEV’s, maar wij kijken vooral naar wat we de klant kunnen aanbieden in het A-, B- en C-segment en houden daarmee de aanschafprijs goed in de gaten. Een BEV heeft natuurlijk een hoge prijs.”