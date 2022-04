ZipCharge GoHub: tot tien ‘powerbanks’ inéén

Eind vorig jaar leerden we over de ZipCharge Go , een soort powerbank voor elektrische auto’s. ZipCharge introduceert nu een slimme manier om die Go’s te plaatsen, de Zipcharge GoHub.

De GoHub is in feite een stalling voor Zipcharge Go-laders. Eén GoHub bevat afhankelijk van de uitvoering vijf of tien Go-laders, die gebruikers met behulp van een app uit hun ‘hokje’ kunnen bevrijden. De Hub is aangesloten op het energienet, maar in uiteindelijke vorm ook voorzien van een interne accu. Die is weer opgebouwd uit oude, gebruikte accu’s van Go-laders en moet ervoor zorgen dat de GoHub het energienet ontlast als dat nodig is en overtollige energie opslaat als dat kan.

De GoHub kan worden geplaatst op een standaard parkeervak en voorziet het parkeertterein of gebied in kwestie in principe van maximaal tien laders. Die zijn echter niet van het niveau van een reguliere laadpaal, want ze bevatten een zeer beperkte hoeveelheid energie. Nu gaat het om 4 kWh, uiteindelijk komen er ook versies met 8 kWh. In alle gevallen gaat het om een hoeveelheid stroom die vooral erg geschikt lijkt om het laatste stukje naar huis of werk te halen. Met andere woorden: vol komt je accu er niet mee. Duur is het dan weer niet: ZipCharge wil in het Verenigd Koninkrijk gaan werken met prijzen van één pond per lading van 4 kWh, of 2 voor een lading van 8 kWh. Daarmee zijn de prijzen per kWh vergelijkbaar met thuis opladen.

ZipCharge stelt dat het installeren van zo’n GoHub veel minder kost en minder arbeidsintensief is dan het bouwen van een vergelijkbare hoeveelheid reguliere laadpalen en als bonus het energienet ontziet. Wij zien nog wel een nadeel in het feit dat auto’s er slechts een beetje mee kunnen worden opgeladen, maar ZipCharge is ambitieus. In 2030 wil het bedrijf 100.000 GoHubs in bedrijf hebben. Ook denkt Zipcharge dat dit soort mobiele laders uiteindelijk populairder worden dan vaste laadpunten. Wat denk jij, heeft dit concept kans van slagen? We horen het graag!