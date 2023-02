Zijspiegel van binnenuit verstelbaar maken - Uit de Oude Doos

In 'Uit de Oude Doos' blikken we terug op vervlogen tijden. We pakken de AutoWeek van precies 30 jaar geleden erbij en lichten een opvallende test, reportage, trend of nieuwsverhaal uit. Wat speelde er in de tijd dat er nog gloednieuwe Fords Escort en Opels Astra F in de showroom stonden?

Je kunt het je tegenwoordig niet meer voorstellen, maar het was ooit helemaal niet zo vanzelfsprekend dat je ook aan de passagierskant een buitenspiegel had op je auto, laat staan dat die van binnenuit te verstellen was. 30 jaar geleden lieten we zien hoe je dat laatste zelf nog mogelijk kon maken bij een Volkswagen Golf.

Wie nu een moderne auto koopt, heeft altijd twee zijspiegels en kan deze van binnenuit verstellen. Vaak kan dat elektrisch tegenwoordig, het is opvallend als dat nog niet het geval is. Dat was 30 jaar geleden wel anders. Zeker in de lagere segmenten was het toen nog geen vaststaand feit dat de spiegel aan de passagierskant van binnenuit te verstellen was. Kijk maar naar de toen splinternieuwe Renault Twingo, bijvoorbeeld. Daarbij ontdekten we bij onze eerste testrit geen 'stokje' om die spiegel vanuit de cockpit in de goede stand te krijgen. Dat vonden we toen al 'niet meer kunnen'. Het was in 1993 al wel iets dat je vooral in occasions aantrof.

Zo ook bij een Volkswagen Golf, bijvoorbeeld. In AutoWeek 6 van 1993 stond een Golf I in de spotlights die niet alleen een kapotte zijspiegel had, maar bovendien eentje die niet van binnenuit te verstellen was. Tijd om twee vliegen in één klap te slaan. We zouden de Golf zowel een nieuwe buitenspiegel geven als een knop in het deurpaneel om de spiegel van binnenuit te verstellen. Het bleek nog geen goedkoop geintje. We moesten bij de Volkswagen-dealer zijn om aan een dergelijke nieuwe spiegel en het bijbehorende mechanisme te komen. Na daar dik 200 gulden achter te laten, kon het klussen beginnen.

Echt hogere wiskunde was het niet, maar je moest er wel even goed de concentratie bij houden. Er kwam wat boorwerk bij te pas. Gelukkig niet in het buitenste plaatwerk. Er was al een uitsparing voor de bowdenkabel (de kabel die van de spiegel naar de draaiknop liep). Wel moest aan de binnenkant van het portier met twee zelftappende schroeven het bevestigingplaatje vastgezet worden. Het spannendste klusje was het boren in het sierpaneel van het portier. Dat moest immers wel op de juiste plek gebeuren. Door het paneel alvast even tegen de plek te houden waar de knop moest komen was goed te zien waar een gat moest komen. Na het boren kon de portierbekleding weer terug en kon de knop erop. Voilà, een nieuwe zijspiegel die bovendien van binnenuit te verstellen was!

Klassiekereigenaren zullen dit misschien tegenwoordig nog wel tegenkomen, maar we zijn benieuwd: wat was jouw laatste auto met een buitenspiegel die alleen buiten de auto te verstellen was? En wat was je laatste auto die überhaupt geen zijspiegel aan de passagierskant had?