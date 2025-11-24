Justitie, rechters, de hoogste baas van de instantie die de boetes int: steeds meer onderdelen van onze overheid vinden verkeersboetes te hoog. Maar verlaging zit er voorlopig niet in, zelfs niet als er een centrumrechts kabinet komt.

Alweer zo’n vier jaar geleden begon het bij het Openbaar Ministerie te knagen: zijn de verkeersboetes in dit land niet een beetje te hoog? Want voor een mishandeling legt de strafrechter iemand vaak een boete van €400 op. Maar de prijs voor onterecht parkeren op een gehandicaptenplaats: €440. Dat staat, vonden ze in de top van justitie, ‘niet meer in verhouding tot elkaar’. Sindsdien scharen steeds meer onderdelen van de overheid zich achter het verzet. Rechters beklaagden zich dat mensen nodeloos in de schulden terechtkomen vanwege boetes. Niet alleen is de eerste aanslag relatief hoog, wie een herinnering moet betalen, ziet de prijs nog eens omhoog schieten.

Afgelopen vrijdag roerde ook de baas van het CJIB, de instantie van het OM dat de boetes int, zich in een interview. Directeur Albert Hazelhoff van het CJIB zei tegen de Leeuwarder Courant dat het ‘verkeersboetestelsel bijsturing verdient’. Volgens hem zijn het eerste boetebedrag en zeker de verhogingen, niet meer in balans. "Ze staan niet in verhouding tot de ernst van het feit", aldus Hazelhoff. "Het eerste boetebedrag bij een overtreding zou meer in lijn moeten zijn met het strafrecht en de ernst van het feit. Dat is ook de politieke insteek. Want het stelsel van verkeersboetes is steeds meer uit de pas gaan lopen met de boetes in het strafrecht.”