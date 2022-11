Zelfs een joystick kon laatste Nissan Primera niet helpen

De eerste Primera maakte bij zijn debuut in 1990 veel indruk vanwege zijn gelikte en opvallend Europese uiterlijk en prima rijkwaliteiten. De tweede Primera ging in 1996 iets te veilig voort op dezelfde weg; onder zijn saaie koets bleef een formidabel onderstel verborgen.

Dit vroeg om een radicaal andere koers, waarvan de aftrap op de Parijse autosalon van 2000 werd verricht door het studiemodel Fusion. Alles was anders: een zeer gladde koets, met scherpe vouwen, een korte motorkap en een opvallend hoog opgetrokken dak.

Apart, maar niet echt serieus te nemen. Toch? Jazeker wel, want de nieuwe Primera leek er sprekend op. Wat een waagstuk van Nissan, dat de auto bovendien had volgestopt met noviteiten. Zo was het instrumentarium centraal in het dashboard geplaatst, een idee dat toen vooral in MPV’s werd toegepast.

Waarom? Vanwege de esthetiek, want nu was een geheel symmetrisch dashboard mogelijk en de verre meters droegen bij aan een extra gevoel van ruimte. Zo’n opzet zou ook rustiger zijn voor de ogen, was een veelgehoord argument. Grappig genoeg verdwenen al die redenaties vanzelf toen de instrumenten gaandeweg gewoon weer richting bestuurder verhuisden, om de laatste tijd soms alsnog weer in centrale displays op te duiken. Maar hiermee zijn we er nog niet met die derde Primera, die ook opzien baarde met een centraal beeldscherm als monitor van een achteruitrijcamera. Nu alledaags, toen een sensatie. Bovendien had de Primera al actieve cruisecontrol, die hem automatisch op afstand hield van zijn voorganger. Minstens zo indrukwekkend was dat je telefoon in een carkit paste, waarna de auto de telefoon-functies overnam. Ja ja, bellen via een microfoon en de speakers van het audiosysteem en dat af fabriek! De bediening was via een driehoekig toetsenbord dat prominent uit het dashboard stak. Hier moest je zijn voor de aansturing van allerlei functies, zoals airco, audio, boordcomputer en navigatie. Er was zelfs een joystick en je kon op het display zien wat je deed. Het was net de servicebalie in het gemeentehuis. Prachtig, maar een doorbraak bleef uit. Eveneens voor de Primera zelf, alle inspanningen en vernieuwingsdrift ten spijt.