De 'viezemannenhendel' kostte Honda Prelude Japanse kopers

Wie de Japanse volksaard kort door de bocht zou moeten omschrijven, denkt al snel aan vriendelijk, timide en misschien een tikje preuts. Het laatste wat je daarom in een Japanse auto verwacht, is een ‘geile knop’.

Bassie en Adriaan

Wij kennen de Honda Prelude natuurlijk als het vriendelijk knipogende vervoermiddel van Bassie en Adriaan. De eerste generaties van de Prelude moeten het vooral hebben van hun vorm. In principe is het niet veel meer dan een Accord in een vlot jasje. Van de prestaties krijg je niet direct ballen in je buik, maar dat geeft niet: de flitsende vormgeving en de uitgebreide verzameling toeters en bellen maken meer dan voldoende indruk.

Date-cars, Prelude maar ook Celica, Silvia

Het recept werkt wereldwijd: de Amerikanen zijn er dol op, en ook in Europa struikel je over de Preludes, Celica’s, Silvia’s en een heel enkele Cordia. In thuisland Japan krijgt dit type auto’s zelfs een speciale naam: date-cars. Ze worden speciaal gericht op jonge mannen, die er indruk mee willen maken op de meisjes.

Bestuurder kan passagiersstoel makkelijk neerklappen

Dan verschijnt in 1982 de tweede generatie van Honda’s date-car, de Prelude. Trouw aan het concept zit hij vol met gadgets en trucjes. Zo plaatst Honda de hendel om de passagiersstoel om te klappen niet aan de buitenkant, bij de deur, maar aan de binnenkant, naast de bestuurder. Die kan zo eenvoudig zelf de stoel omklappen en passagiers toegang geven tot de achterbank.

Ook wel 'de geile knop'

Tot zover de goedbedoelde slimheid van Honda, want Prelude-rijders met oneerbare bedoelingen zien er een heel ander voordeel in. Met de hendel kun je de stoel, met date en al, in één keer achteroverkieperen, om zo je scabreuze gang te gaan. Als het verhaal bekend wordt, is Japan te klein. De hendel staat in no-time bekend als de ‘viezemannenhendel’. Hij krijgt zelfs een bijnaam: skebenobu, wat zoveel betekent als ‘de geile knop’. In eerste instantie is er nog niet zoveel aan de hand, de Prelude verkoopt ook in Japan als warme broodjes, maar langzamerhand tast de rel rond de skebenobu de reputatie van de Prelude aan. Japanse vrouwen die hun date zien aankomen in een Prelude, denken wel drie keer na voor ze instappen. Met als gevolg dat Japanse mannen stoppen met Preludes kopen. En da’s jammer, want zeg nou zelf: zo’n Honda Prelude is toch best een geil karretje?