Zelfrijdend busje uit China wil koe zijn

Tijdens het doorspitten van de diverse patentbureau's komen we geregeld vreemde creaties tegen. Het vrolijke vehikeltje dat we vandaag tegen het lijf liepen, kunnen we echter niet voor onszelf houden.

In de krochten van de database van de Wereldorganisatie voor Intellectueel Eigendom (WIPO) hebben we patenttekeningen van een wel heel eigenaardig wagentje opgedoken. De platen behoeven weinig toelichting, we hebben namelijk overduidelijk te maken met een als rund verklede bestelauto.

Runderen hebben vaker een rol gespeeld in een artikel op AutoWeek.nl, maar niet eerder in zo'n concrete vorm als vandaag. We zien een wit blokkendoosje dat ogenschijnlijk in Microsoft Paint is ondergekliederd met zwarte stippen. Alsof dat nog niet genoeg is heeft het wagentje een koeiensnuit met neusring en vinden we zelfs oren en hoorns op de nieuwkomer.

Hebben we hier te maken met een praalwagen voor carnaval of houdt zich onder het bizarre koetsje iets serieus schuil? Het laatste blijkt toch echt het geval te zijn. Dit 'veewagentje' is een creatie van de Inner Mongolia Technical University in de Chinese autonome regio Binnen-Mongolië. Gelukkig geeft de patentaanvraag ook een prachtige omschrijving van het rundbusje. We hebben namelijk te maken met een - jawel - 'intelligent onbemand voertuig, type: koe'. Het naamloze bestellertje moet dankzij de op het dak geplaatste hardware dan ook autonoom door de straat aan kunnen komen stieren om zijn goederen te bezorgen en is elektrisch aangedreven.

Ga je de jolige bestelauto of rijdende eetkraam in Nederland zien? Uiteraard niet. Het gras is immers altijd groener aan de overkant.