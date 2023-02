Zeldzame Bentley S2 Continental elektrisch gemaakt

Je kunt natuurlijk de niet per se heel bijzondere motortjes van auto's als een Renault 4 vervangen door een elektrisch exemplaar. Dan strijk je ongetwijfeld sommige klassiekerliefhebbers tegen de haren in, maar écht heiligschennis is het nou ook weer niet. Het wordt bij de conversie van deze Bentley S2 Continental echter een wat spannender verhaal. Het Britse Lunaz Design, dat zich toelegt op het elektrificeren van superexclusieve klassiekers, presenteert 'm in elk geval vol trots.

Het recept is betrekkelijk eenvoudig: Lunaz krijgt de auto in handen, restaureert 'm volledig en drukt er zijn eigen elektrische aandrijflijn en accupakket in. Ook worden er wat andere zaken gemoderniseerd, zoals de remmerij en ophanging. De demping is nu vanuit de auto volledig in te stellen. Geen overbodige luxe, want met elektrokracht is deze tweedeurs S2 Continental nog een behoorlijke klap sterker dan voorheen en dan wil je soms misschien net even een wat strakkere wegligging. Een dik 400 pk sterke elektromotor stuwt de deftige 62-jarige in net geen 7 seconden naar 100 km/h. Oh ja, de 6.2 V8 die erin zat wordt zorgvuldig verwijderd en bewaard, dus op een dag kan het hele verhaaltje wellicht nog eens omgekeerd worden.

Welk rijbereik er mogelijk is met de ongetwijfeld loodzware Bentley, meldt Lunaz niet. Net als de prijs. Reken maar dat die bepaald niet mals is. Normaal gesproken mag je al op zo'n €300.000 rekenen, maar in dit geval is het ook nog eens een extra zeldzame Bentley. Lunaz zegt zelf dat het er één van de vier ooit gemaakt is en dat het daarmee de zeldzaamste auto ooit is die een elektrische aandrijflijn krijgt. Waarschijnlijk is het één van de vier uit deze serie, er zijn over verschillende bouwjaren wel meer exemplaren van gebouwd, maar zeldzaam is-ie zeker.