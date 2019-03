Zakenman bestelde duizenden Chevrolets om fabriek open te houden

Een Amerikaanse zakenman heeft naar verluidt voorgesteld om duizenden exemplaren van de Chevrolet Cruze te bestellen. Zijn doel: het openhouden van de fabriek waar de auto’s worden gemaakt. Helaas gaan de plannen niet door, want het genereuze aanbod van de man is afgewezen.

Het gaat om de GM-vestiging in Lordstown, Ohio, nabij Warren. Dit is één van de zeven assemblagefabrieken die bij de grote herstructurering van General Motors de deuren sluiten. 'Lordstown' is verantwoordelijk voor de productie van de Chevrolet Cruze, één van de vele niet-SUV's waarvan de productie door deze reorganisatie definitief wordt stopgezet.

Het lokale nieuwsmedium The Vindicator brengt de geruchten over de koopgrage zakenman naar buiten. Bernie Moreno uit Cleveland, die verschillende dealerbedrijven van exclusieve automerken bezit, zou bereid zijn geweest om ‘duizenden’ Cruzes te bestellen op voorwaarde dat ze gemaakt zouden worden in de gedoemde fabriek in Ohio. Dat had uitstel kunnen opleveren voor de 1.500 medewerkers in die faciliteit, maar inmiddels is de vestiging volgens plan gesloten.

General Motors geeft in The Vindicator aan dat de plannen voor het sluiten van de fabriek weloverwogen zijn, omdat het segment waarin het compacte model zich bevindt voorlopig geen toekomst meer heeft voor de autobouwer. Het aanbod van Moreno kon daar helaas geen verandering in brengen.

Moreno wilde de auto’s overigens gebruiken als ‘taxi’s’ voor een nieuw op te richten, Uber-achtig bedrijf. De auto’s zouden in tegenstelling tot de voertuigen van Uber in bezit blijven van dat bedrijf en bereden worden door chauffeurs in loondienst.

De laatste Cruze heeft een korte carrière achter de rug, want het model bestaat pas sinds 2015. Behalve de populaire sedan is er zowaar ook een hatchback, een auto die een behoorlijk Europese uitstraling heeft voor een Amerikaan.