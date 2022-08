Youngtimer en klassieker minder in trek

Na jarenlange stijging is de verkoop van youngtimers en klassiekers in de eerste zes maanden van dit jaar gedaald. In de afgelopen vijf jaar nam het aantal transacties van auto’s vanaf vijftien jaar oud elk jaar toe, tot nu: in de afgelopen maanden zien we een significante daling van meer dan 25 procent. Het totale aantal auto’s van vijftien jaar en ouder dat in de eerste zes maanden van 2021 werd verkocht was 121.414. In dezelfde periode dit jaar daalde dit aantal tot 90.210, een daling van 25,7 procent. Dat blijkt uit cijfers van Cartalk International.

Uit de cijfers van Cartalk International blijkt dat de daling over alle leeftijdsklassen is verdeeld. De daling is vooral zo opmerkelijk omdat het aantal transacties in deze leeftijdsklasse sinds 2018 gestaag is toegenomen. Uit de cijfers blijkt bovendien dat de daling min of meer gelijk is. Of het nu gaat om verkopen van autobedrijven aan consumenten of tussen consumenten onderling.

In de leeftijdsklasse van vijftien tot veertig jaar oud bedraagt de daling dit jaar 25,5 procent.

Verkoop auto’s 15 tot 40 jaar oud januari tot en met juni

2018 109.557

2019 109.774

2020 116.271

2021 119.425

2022 88.892

In de categorie youngtimers is de Peugeot 206 dit jaar koploper met in totaal 4.010 verkochte exemplaren. Tweede is de Volkswagen Golf en derde is de Opel Corsa. Opmerkelijk is de verschijning van de BMW 3-serie in dit rijtje. Daarvan zijn er in de afgelopen zes maanden 2.053 exemplaren van vijftien tot veertig jaar oud verkocht.

Auto’s van 15 tot 40 jaar oud. Verkoop aan consumenten*, jan-jun 2022

1 Peugeot 206 4.010

2 Volkswagen Golf 3.731

3 Opel Corsa 3.377

4 Volkswagen Polo 3.321

5 Ford Focus 2.310

6 BMW 3-serie 2.053

7 Peugeot 307 2.019

8 Opel Astra 1.767

9 Toyota Yaris 1.621

10 Ford Fiesta 1.618

* Verkoop b2c en c2c totaal. Bron: CarTalk International

Verkoop auto’s 40 jaar en ouder januari t/m juni

Bij de verkoop van auto's in de leeftijd van 15 tot 40 jaar is de daling 25,5 procent. Auto's ouder dan veertig jaar zijn volgens de cijfers nog minder populair. De verkopen daalden zelfs met meer dan 33 procent.

2018 1.440

2019 1.433

2020 1.690

2021 1.989

2022 1.380

In de leeftijdsklasse van veertig jaar en ouder moeten we de verkopen meten in tientallen. In de Top 10 zien we dan twee Mercedessen – de 200-serie en de S-klasse – en maar liefst drie Volkswagens: de Kever, de Transporter en de Golf. Opmerkelijk is de positie van de Ford Mustang op de derde plaats. Maar ja, de Chevrolet Corvette staat ook hoog, op plaats acht. De MG B mag natuurlijk niet ontbreken, die staat met achttien ­verkochte exemplaren op de achtste plek.

Auto’s van 40 jaar en ouder - verkoop aan consumenten*, jan-jun 2022

1 Mercedes-Benz 200-serie 61

2 Volkswagen Kever 47

3 Ford Mustang 36

4 Mercedes-Benz S-klasse 34

5 Opel Kadett 33

6 Fiat 500 22

7 Volkswagen Transporter 21

8 Chevrolet Corvette 19

9 MG B 18

10 Volkswagen Golf 18

* Verkoop b2c en c2c totaal. Bron: CarTalk International

