De nieuwe youngtimers van 2022

De youngtimerrijder kan in de aanloop naar het nieuwe jaar weer in zijn/haar handen wrijven. Komend jaar zijn er namelijk weer een behoorlijk aantal auto's die de youngtimerstatus krijgen. Deze modellen mogen in 2022 vijftien kaarsjes uitblazen.

Voor de zakelijke cabriorijder is 2022 in ieder geval alvast een mooi jaar. Twee nieuwe cabrio's krijgen namelijk de youngtimerstatus: de BMW 3-serie Cabrio van generatie E93 en de Aston Martin V8 Vantage Roadster. Die laatste is uiteraard zeldzaam en behoorlijk prijzig, maar waarschijnlijk is er geen betere manier om van de zakelijke ritten te genieten met de kap open en het gehamer van de atmosferische 4.3 V8 onder de kap als achtergrondmuziek. De BMW is een stuk gangbaarder en de eerste en enige 3-serie Cabrio met stalen klapdak. Voorganger E46 had namelijk een stoffen dak en zijn opvolger heette geen 3-serie meer.

Toch liever een gesloten dak, maar wel de elegantie van een coupé? Ook dan komen er een hoop mogelijkheden bij. Bij BMW kwam de 1-serie Coupé in 2007 voor het eerst op de prijslijst te staan. Deze was er vanaf 2007 ook al meteen als 135i Coupé, een 306 pk sterk bommetje dat van buiten behoorlijk incognito is. 2007 was ook het jaar waarin de Audi A5 Coupé het levenslicht zag, getekend door meesterontwerper Walter de'Silva. De vorm van de oorspronkelijke A5 werkt in zekere zin zelfs nog door tot het huidige model. Een ontwerp dat pas écht lang mee ging, was de Maserati GranTurismo. Op een paar uiterlijke wijzigingen na liep de coupé van Maserati gewoon mee tot 2021! Dat betekent dat je met een vroeg model allerminst gedateerd voor de dag komt, hoewel dat met een Maserati sowieso nooit een issue moet zijn.

SUV's

2007 was ook het jaar waarin de Nissan Qashqai ten tonele verscheen. Het was het begin van een bestseller voor de Japanners, want in Europa is de Qashqai met afstand het best verkochte model van Nissan. Met de Qashqai luidde Nissan in feite het hoofdstuk van de cross-over in: een auto die het midden houdt tussen een hatchback en een SUV. Een andere optie voor de zakelijke rijder wordt vanaf komend jaar de Volkswagen Tiguan. Minder populair in ons land waren de Citroën C-Crosser en de Peugeot 4007, die beiden waren afgeleid van de toenmalige Mitsubishi Outlander.

Retro-feestje

De Maserati GranTurismo is niet de enige auto uit dit lijstje die een lange levensloop kent. Die van de Fiat 500 is minstens zo indrukwekkend. In 2007 blies Fiat het iconische model nieuw leven in. Net als bij de Maserati geldt voor de 500 dat je met eentje uit 2007 niet bepaald een gedateerd ogende auto in handen hebt, juist omdat hij zo lang meeging. Een auto die men vaak tegenover de Fiat 500 zet is de Mini driedeurs, die in de volksmond dikwijls 'Mini Cooper' wordt genoemd. In 2007 kwam de R56 op de markt, de tweede generatie Mini van BMW. Die kwam in hetzelfde jaar ook meteen als grotere Clubman in de showroom te staan, met de twee zijwaarts openslaande deuren achter en een extra achterwaarts openend zijdeurtje aan de rechterkant. Keuze genoeg dus voor de zakelijke rijder.

Middenklassers

Een model dat potentie heeft om het goed te doen als youngtimer is de derde generatie van de Volvo V70. De tweede generatie van de V70 is vandaag de dag immers ook nog steeds een populaire auto. Die is inmiddels alleen behoorlijk op leeftijd, waar dat bij de derde generatie zowel voor het exterieur als interieur in veel mindere mate geldt. Een representatief uiterlijk, comfortabele stoelen en een zee van ruimte: wat wil je als zakelijke kilometervreter nog meer? Je zou natuurlijk ook kunnen kiezen voor de Ford Mondeo, die ook als derde generatie op de markt kwam in 2007. De Mondeo was er niet alleen als stationwagon, maar ook als liftback en sedan. Ook is de Ford net als de Volvo leverbaar geweest met vijf pitten onder de motorkap.

De nieuwe youngtimers van 2022

Het lijstje youngtimers is samengesteld volgens het criterium dat de modellen vanaf 2007 voor het eerst in Nederland te koop moeten zijn geweest. Daarmee vallen auto's die in 2007 zijn onthuld maar in Nederland pas in 2008 op de markt kwamen dus af. Voorbeelden daarvan zijn de BMW X6, Dacia Sandero, Hyundai i10 en Jaguar XF.