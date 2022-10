Xpeng toont vliegende elektrische auto en robotpony

De Chinese fabrikant Xpeng die ook in Nederland elektrische auto's gaat verkopen heeft tijdens zijn jaarlijkse Tech Day in zijn hoofdkwartier in Guangzhou een stel opvallende nieuwigheden gepresenteerd. Een daarvan is een vliegende auto, maar Xpeng durfde het ook aan om een robotpony te presenteren.

Wacht even, een robotpony? Zeker weten. Sterker nog, het is niet eens de eerste keer dat Xpeng een gerobotiseerd paardje presenteert. In 2021 liet Xpeng namelijk ook al een robotbeestje zien. Het toen gepresenteerde en met kunstmatige intelligentie overladen viervoetertje is volgens Xpeng doorontwikkeld en moet zich onder meer soepeler door het kunstmatige leven kunnen bewegen. Daarnaast zegt Xpeng dat het onder meer de batterij van de 'Robot Pony' - die overigens meer wegheeft van een hond of kat - heeft verbeterd. Leuk, maar het slimme robotje is natuurlijk niet het enige nieuws van Xpeng.

Xpeng presenteert namelijk ook een grondig aangepaste versie van zijn Electric Vehicle Take-Off and Landing Vehicle (eVTOL). In andere woorden: een soort vliegende auto. Het gevaarte is ontwikkeld door Xpengs Aeroht-divisie en bestaat uit een met meerdere inklapbare rotoren uitgeruste drone die een auto van hot naar her moet kunnen vliegen. Volgens Xpeng heeft het vliegende geheel al de eerste succesvolle vluchten afgelegd. Het voertuig dat onder de drone hangt kan gewoon als auto tot inzet komenb, maar uitgebreide informatie geeft Xpeng daarover niet vrij. Vorig jaar liet Xpeng ook al een vliegende auto zien, maar die oogde totaal anders.

Meer technisch Xpeng-geweld komt in de vorm van slimme software voor kunstmatige intelligentie die het voor de hardware mogelijk moet maken om 'menselijke afwegingen te maken en beslissingen te nemen'. Daarnaast heeft Xpeng tijdens zijn Tech Day een nieuwe versie van zijn digitale assistent gepresenteerd waartegen je in de auto kunt praten.

Xpeng richt zich in Nederland als eerste op de P7 en G9. De P5 lijkt vooralsnog toch niet naar ons land te komen.