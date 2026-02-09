Xpeng zou maar wat graag een Range Rover in het gamma willen. Omdat Land Rover al de Range Rover heeft, komt het maar zelf met een SUV die heel wat van die Engelse kolos wegheeft.

Xpeng gaf onlangs de eerste afbeeldingen vrij van de GX, een splinternieuwe SUV waar het merk nog geen informatie over deelde. In de database van het Chinese Ministerie van Industrie en Informatie Technologie heeft AutoWeek nieuwe foto's én de eerste specificaties van de Xpeng GX opgedoken. De Xpeng GX komt met twee soorten aandrijflijnen, is altijd elektrisch aangedreven en is tevens altijd loodzwaar.

De Xpeng GX is 5,27 meter lang, twee meter breed en 1,8 meter hoog. Tussen de voor- en achteras bevindt zich maar liefst 3,12 meter. Daarmee is de GX niet alleen langer dan een Range Rover, maar zelfs langer dan een Range Rover LWB, al heeft die Brit wel een langere wielbasis (3,2 meter). De zilvergrijze GX op deze foto's heeft een elektrische aandrijflijn. Die legt afhankelijk van de variant 2.690 tot 2.820 kilo in de schaal. Er komt onder meer een 367 pk sterke variant met achterwielaandrijving en een versie met vierwielaandrijving. Die laatste heeft naast de 367 pk sterke elektromotor achter een 217 pk sterk exemplaar dat z'n krachten loslaat op de voorwielen.

Het blauwgrijze exemplaar dat we hier ook zien, staat als plug-in hybride geregistreerd. Toch is hij altijd elektrisch aangedreven. De benzinemotor - een 150 pk sterke 1.5 - dient namelijk puur als generator voor de (kleinere) accu. Hoe groot die accu is, weten we nog niet. De plug-in hybride Xpeng GX is overigens ook geen lichtgewicht. Hij weegt een weegschaalverpletterende 2.890 kilo. Dat is nog meer dan een Range Rover P460e LWB (2.810 kilo). De tankklep bevindt zich bij deze variant op het rechter achterscherm.

Het is nog niet bekend of de Xpeng GX ook naar Nederland komt.