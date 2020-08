Wuling Victory is luxueuze Chinese balzaal

Het aantal échte MPV's dat je in Nederland nog kunt kopen, loopt gestaag terug. In China blijft de praktische carrosserievariant nog altijd in trek. De Chinese fabrikant Wuling stelt nu de Victory aan de wereld voor.

SAIC-GM-Wuling is een in 2002 uit de grond gestampt samenwerkingsverband tussen General Motors en de Chinese autobouwer SAIC, een bedrijf dat met deze Victory een compleet nieuwe MPV aan zijn leveringsgamma toevoegt.

De Victory is een 4,88 meter lange MPV die 1,88 meter breed en 1,7 meter hoog is. De wielbasis bedraagt een riante 2,8 meter. Met die afmetingen is de Victory iets breder, maar vooral een kleine tien centimeter langer dan een MPV als de Ford S-Max. De nieuwe Chinese MPV lijkt door Wuling relatief hoog in de markt te worden gepositioneerd. Zo is de Victory voorzien van ledmatrixkijkers, exemplaren die een verdieping onder de dunne leddagrijververlichting worden gemonteerd. De scherpe snuit doet vermoeden dat ook de bilpartij van de Victory vrij excentriek oogt, maar de achterkant van de nieuwe Wuling is net een tandje minder extravagant.

Het interieur van de Victory is helemaal volgens de huidige trends in autoland getekend. We zien een uit diverse lagen opgebouwd dashboard waar een digitaal infotainmentscherm min of meer uit lijkt te steken. In de middentunnel zijn nagenoeg geen knoppen te zien, enkel naast de automaatpook nemen we een aantal fysieke knoppen waar. Het lijkt erop dat het gros van de functies zich dan ook via het centrale scherm of middels aanraakgevoelige knoppen laat aansturen. De Wuling is overigens geen zevenzitter, maar biedt dankzij drie rijen van elk twee zetels plek aan zes inzittenden. Wie op de middelste zitrij plaatsneemt, zit riant. Deze stoelen zijn onder meer van voetenbankjes voorzien en wie de achterbank wegklapt, kan de zetels zelfs over een afstand van ruim een halve meter verschuiven.

Welke motoren Wuling in de Victory lepelt, is vooralsnog niet bekend. Of dat relevant is, is nog maar de vraag. Europees asfalt krijgt de auto immers niet via de officiële verkoopkanalen onder zijn wielen. Eerlijk zeggen, zou een MPV als deze voor jou een aantrekkelijke reisgenoot kunnen zijn?