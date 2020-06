Wuling schetst MPV in de vorm van Victory

Het Chinese Wuling heeft grote plannen om buiten thuisland China te gaan opereren. Het werkt dan ook in rap tempo aan een flinke uitbreiding van zijn modellengamma. In dat gamma komt een MPV en die familie-auto laat zich vandaag voor de eerste keer zien.

Wuling stuurt drie foto’s van de Victory de wereld in. Op de beelden is een grote MPV met wat SUV-invloeden te zien. De imposante neuspartij krijgt een gigantische grille, waar het zilveren logo met ‘vleugels’ prominent in wordt verwerkt. De koplampen krijgen sportief getekende lijnen, in een groot vak in de voorbumper worden vier lichtpunten bevestigd voor wat extra licht. De gehele raampartij lijkt rondom door te lopen. Naast een extra vouw wordt de zijkant afgewerkt met verchroomde sierlijsten. Over de aandrijflijn wordt nog niets verteld.

SAIC-GM-Wuling is een in 2002 opgericht samenwerkingsverband tussen het Chinese SAIC Motor en General Motors. Afgelopen april lieten de Chinezen weten dat het wereldwijd een grotere rol wil gaan spelen. Toen werden er drie auto’s digitaal voorgesteld: een cross-over, een SUV en een sportcoupé. Deze moeten de komende twee jaar op de markt verschijnen. Of deze Victory MPV ook een belangrijke rol op de wereldmarkt gaat spelen, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat hij zich volgende maand aan het grote publiek mag laten zien. De naam Wuling kun je ook kennen van de onthulling van deze kleine elektrische rakker.