WEY komt met ruige offroader

De Chinese autobouwer Great Wall heeft diverse merken onder zich, waar het op elektrisch auto's gerichte Ora en het hoger in de markt gepositioneerde Wey er twee van zijn. Wey heeft in zijn ontwikkelingskamers een auto staan die onder werktitel Project 01 door het leven gaat. Dankzij een tweetal kakelverse afbeeldingen van die nieuwkomer is nu ook duidelijk wat we van Project 01 precies verwachten kunnen.

Project 01, een definitieve modelnaam is nog niet bekend, wordt een offroad die met zijn ogenschijnlijk zeer hoekige koets op designvlak een regelrechte concurrent lijkt te worden van auto's als de Jeep Wrangler en de op stapel staande Ford Bronco. Grote buitenspiegels, wielkasten die ver uit de koets van de auto steken en een reservewiel achterop: Wey windt er geen doekjes om dat de nieuwkomer naast het asfalt zijn mannetje moet kunnen staan. Opvallend is de verlichting aan de voorzijde. De Project 01 krijgt opvallende led-verlichting die ten dele is ondergebracht in de klassiek ogende ronde units. De horizontale ledstrip die de ronde units doorklieft is daarbij een interessant designelement.

Wey's Project 01 deelt het gros van zijn techniek met de in 2019 gefacelifte Haval H9 en dat betekent dat ook de Project 01 van een ladderchassis gebruik zal maken en een starre achteras krijgt. De vierwielaangedreven Haval H9 is onder meer te krijgen met een 225 pk en 385 Nm sterke geblazen 2,0-liter viercilinder benzinemotor, maar is ook beschikbaar met een 190 pk en 420 Nm sterke dieselmotor. Het ligt voor de hand dat ook de uiteindelijke productieversie van de Project 01, die we pas in 2021 in China op de markt verwachten, met die machines beschikbaar komt. Of de auto uiteindelijk ook in Nederland op de markt komt, is onwaarschijnlijk. Wel heeft Wey eens aangegeven op termijn voet aan Europese wal te willen zetten, maar het ziet er niet naar uit dat dat binnenkort gaat gebeuren.