Wey Cybertank: uitbundig met een dosis Mercedes-Benz

Dít is de Cybertank, een wel heel uitbundige SUV van de Chinese fabrikant Wey. De Cybertank lijkt weggereden uit een sciencefictionfilm, maar is vooral vanbinnen minder origineel dan het uiterlijk doet vermoeden.

Wey is een zogenaamd premiummerk dat de Chinese autobouwer Great Wall voert. Wey presenteerde een klein jaar geleden de Tank 300, een hoekige SUV die met zijn retro-uitstraling enigszins in het rijtje Jeep Wrangler, Ford Bronco en Mercedes-Benz G-klasse past. Die Tank 300 is speciaal voor de Shanghai Motor Show in een wel heel uitbundig jasje gehesen. De heftig aangeklede SUV heet Cybertank.

De Cybertank oogt als een Tank 300 die door een tuner als Mansory onder handen is genomen, maar het is toch echt een creatie uit eigen huis. Hij heeft dik aangezette bumpers, met Y-vormige led-verlichting die uit meerdere segmenten is opgebouwd. Wey knoopt de koplampen die op de standaardversie worden doorklieft door een horizontale ledstrip optisch aan elkaar door ook de grille van een ledstrip te voorzien. De Cybertank heeft een enorme luchthapper op de motorkap, extra aangezette wielkasten en is overladen met geelgroene details.

Ook het binnenste is aangepakt. De Wey Tank 300 had van nature al een interieur waarvan het design wel erg afgekeken leek van Mercedes-Benz en het binnenste van de Cybertank doet daar met zijn witte kleurstelling al helemaal aan denken. Of hij daadwerkelijk in China op de markt komt, valt nog te bezien. De reguliere Tank is te koop met een 2-liter van 225 pk en met een 190 pk sterke dieselmotor. Naar Europa komt het gevaarte in elk geval niet. Moeten we daar rouwig om zijn?