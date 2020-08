Wereldwijde verkoop eindigt juli met lichte daling

Dat de coronacrisis rake klappen uitdeelt aan de autosector kan intussen geen groot geheim meer zijn. De verkoop van nieuwe auto’s zakte overal ter wereld in. Nu lijkt er echter wat licht aan het einde van de tunnel te gloren, want de autoverkoop toont een voorzichtig herstel. Dat was in Europa al te zien in verschillende landen, maar nieuwe wereldwijde verkoopcijfers bevestigen dit vermoeden. Volgens Automotive News Europe zegt LMC Automotive dat in juli ‘slechts’ een verkoopdaling van 6,8 procent is genoteerd.

Daarmee zet een langzame stijging door, die midden april werd ingezet. Eind juni verwachtte LMC nog dat in juli een sterke daling zou plaatsvinden, maar de cijfers pakken boven verwachting beter uit. De analyses over het gehele jaar zien er nog wel vrij somber uit: tot nu toe zakte de verkoop wereldwijd met 25 procent in. Uiteindelijk verwacht LMC Automotive dat de verkoop aan het einde van dit jaar 20 procent zal hebben ingeleverd in vergelijking met een jaar eerder. Volgens verwachting moeten er dan zo’n 70 miljoen auto’s worden, aldus het bureau.