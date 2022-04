Nederland goed voor 1,5 procent wereldwijd verkochte EV's

In Nederland werden in 2021 zo'n 64.000 nieuwe elektrische personenauto's geregistreerd. Zet je die allemaal achter elkaar, dan heb je een rij van ruim 250 kilometer. Het aantal in ons land verkochte EV's is goed voor 1,5 procent van het aantal wereldwijd verkochte elektrische auto's. Dat ligt volgens onderzoek van Jato namelijk op 4,2 miljoen stuks.

Wereldwijd zijn in 2021 in totaal 4,2 miljoen volledig elektrische auto's verkocht, maar liefst 108 procent meer dan de 2,01 miljoen EV's die in 2020 zijn verkocht. In 2017 werden er internationaal voor het eerst meer dan 500.000 elektrische auto's verkocht.

Het zal je waarschijnlijk niet verbazen dat het grof van de wereldwijd verkochte elektrische auto's in China is geregistreerd. Maar liefst 55 procent van de 4,2 miljoen verkochte EV's vond in China een eigenaar. Van alle in 2021 verkochte EV's werd 29 procent in Europa geleverd en 12 procent in de Verenigde Staten en Canada. In Zuid-Korea werd 1,66 van alle wereldwijd verkochte elektrische auto's geleverd. In Nederland werden vorig jaar 64.027 nieuwe elektrische personenauto's gekentekend, zo'n 1,5 procent van het aantal wereldwijd verkochte EV's. In de rest van de wereld staan elektrische auto's nauwelijks op de radar van de consument. Zo kwam van alle in 2021 verkochte EV's slechts 0,41 procent terecht in Zuid-Oost Azië, 0,39 procent in Afrika en het Midden-Oosten, en slechts 0,19 procent in Midden- en Zuid-Amerika.

Europa en de Verenigde Staten

De verkoop van elektrische auto's is in Europa toegenomen van 742.000 stuks in 2020 naar 1.218.000 exemplaren vorig jaar. De Volkswagen Groep weet in Europa een kwart van de EV-verkooptaart toe te eigenen. Daarmee staat het concern op de eerste plek. Op positie twee vinden we Stellantis met een marktaandeel van 14 procent. Dat bedrijf deelt die positie echter met Tesla. Hyundai en Kia zijn samen goed voor een aandeel van 11 procent in de Europese EV-verkoop, gevolgd door Renault (10 procent), Mercedes-Benz/Daimler (6,5 procent) en BMW (6,2 procent).

In de Verenigde Staten is Tesla met afstand de grootste EV-bouwer. Van de 522.000 elektrische auto's die er in 2021 zijn verkocht, waren er maar liefst 68 procent een Tesla. De Volkswagen Group was er goed voor een aandeel van 7,6 procent in de totale EV-verkopen, gevolgd door Ford (6 procent), Hyundai-Kia (5,9 procent) en General Motors (5,7 procent).

China

In China neemt de verkoop van elektrische auto's in een rotgang toe. Sneller nog dan in Europa. Vorig jaar werden er 2,3 miljoen elektrische auto's verkocht terwijl dat er in 2020 nog 910.000 waren. Bijna tachtig procent van alle in China verkochte EV's is van een (deels) Chinese fabrikant. Het samenwerkingsverband SAIC-GM-Wuling was goed voor een marktaandeel van 18 procent in de Chinese EV-verkoop. Tesla staat met een aandeel van 14 procent op een zeer nette tweede plek. Op plekken drie, vier en vijf vinden we achtereenvolgens Build Your Dreams (13 procent), Great Wall (5,8 procent) en GAC (5,5 procent). De Volkswagen Group en de Chinese samenwerkingsverbanden van dat concern staan met een aandeel van 5,4 procent in de totale Chinese EV-verkopen op plek 6. Xpeng - dat inmiddels ook in Nederland is neergestreken - is goed voor 4,2 procent van de Chinese EV-verkoop.

SUV populair

Van alle in 2021 wereldwijd verkochte elektrische auto's was maar liefst 37 procent een SUV of cross-over. Ook de elektrische sedan is populair. 24 procent van alle verkochte EV's was namelijk een vierdeurs. Uit de cijfers blijkt verder dat 14 procent van alle EV's een hatchback was, al moeten we daar een kleine kanttekening bij plaatsen. 22 procent van alle wereldwijd verkochte EV's valt namelijk in de categorie 'stadsauto', auto's die vrijwel altijd ook een hatchback zijn.