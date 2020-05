Weltmeister Maven Concept lijkt veelbelovend

Weltmeister is een Chinese fabrikant die zich puur en alleen bezighoudt met de ontwikkeling en productie van elektrische auto's. In 2018 lanceerde het merk zijn eerste model in de vorm van de EX5, een SUV die later gezelschap kreeg van een grotere SUV-broer. De Chinese consument die niet gecharmeerd is van SUV's, kan in de toekomst ook bij het merk terecht. Met deze Maven Concept blikt Weltmeister namelijk vooruit op de komst van een volledig elektrische sedan.

Dat er een van deze concept-car afgeleid productiemodel komt, staat namelijk buiten kijf. Weltmeister zegt stellig dat de auto in 2021 "[...] klaar is voor massaproductie". Weltmeister is niet erg vrijgevig in zijn informatievoorziening, maar meldt wel dat de Maven Concept een volgens de niet erg nauwkeurige NEDC-cyclus vastgestelde actieradius heeft van 800 kilometer. Daarbij zou de coupéachtige vierdeurs per 100 kilometer slechts 14 kWh verbruiken. Dat zou betekenen dat de bijna vijf meter lange Maven Concept een accupakket van zo'n 110 kWh in zijn bodem heeft. De Maven Concept heeft een luchtweerstandscoëfficiënt van 0,23, vergelijkbaar met die van auto's als de A-klasse Limousine van Mercedes-Benz.

Natuurlijk is de Maven Concept volgestopt met soft- en hardware die het bloed van de gadgetliefhebber sneller doet stromen. De auto moet dankzij een pakket sensoren en camera's semi-autonoom (niveau 3) zijn weg door het verkeer kunnen vinden en kan dankzij V2X-technologie onder meer met andere auto's en de infrastructuur 'communiceren'. In het vrij minimalistisch ogende interieur vinden we typische elementen die bij een studiemodel lijken te horen. Zo geeft Weltmeister de auto een transparant display bovenop het dashboard en een aan de bovenzijde opengeknipt stuurwiel. Verwacht dergelijke gimmicks niet terug op de definitieve productieversie. Mik er overigens ook niet op dat Weltmeister de auto naar Europa brengt. De nog jonge fabrikant wist in China vorig jaar een ruime 15.500 auto's te verkopen.