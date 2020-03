Wel en wee: Peugeot 208

De bloedlijn van de 208 is een interessante auto. Voorgangers als de 205 en 206 wisten in Nederland jaarlijks duizenden, zo niet tienduizenden klanten gelukkig te maken. Peugeot sloeg de orderboeken van de vorig jaar gepresenteerde 208 op 17 juli 2019 open en levert de compacte hatchback, die net als de nieuwe Opel Corsa en auto's als de DS 3 Crossback op het hagelnieuwe (e-)CMP-platform staat, sinds oktober 2019 uit aan klanten.

Exacte verkoopcijfers wil de Nederlandse importeur vooralsnog niet vrijgeven, maar volgens cijfers van Bovag-RAI werden er in januari en februari van dit jaar 1.057 208's geregistreerd. Omdat de nieuwe 208 dezelfde naam heeft als zijn voorganger, durven we de cijfers van de maanden oktober, november en december in verband met mogelijke overlap met die oude 208 niet te noemen.

Peugeot levert de 208 met de vertrouwde 1.2 Puretech-benzinemotoren, blokken die in drie vermogensversies beschikbaar zijn. De meest toegankelijke daarvan is de 75 pk sterke variant die altijd is gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. De 100 pk sterke smaak is leverbaar met een handgeschakelde zesbak, maar valt ook aan de bekende achttraps automaat te koppelen. De meest krachtige 1.2 brengt 130 pk op de been en is alleen met automaat te krijgen. Deze topversie is daarnaast alleen leverbaar in combinatie met de GT-Line-uitvoering, de sportiefste uitdossing waarin je de 208 kunt krijgen. Dieselen kan met de 100 pk sterke 1.5 BlueHDi, een aan een handgeschakelde zesbak gekoppelde machine die alleen leverbaar is als Active.

Dan is er uiteraard de e-208, de volledig elektrische 208 met een 50 kWh groot accupakket aan boord waar genoeg elektrische levenslust in zit voor een WLTP-bereik van 340 kilometer. De elektromotor is 136 pk sterk. Verkoopaantallen geeft Peugeot ook van de e-208 niet vrij. Wel zegt Peugeot dat voornamelijk gekozen wordt voor de Allure- en GT-uitvoeringen die respectievelijk € 34.900 en € 36.250 kosten. Daarmee blijkt de instapversie van de € 34.900 kostende Active dus minder in trek.

Volgens de Nederlandse importeur is het als het op verbrandingsmotoren aankomt 100 pk sterke 1.2 PureTech, met handbak, de favoriet onder de Nederlandse kopers. Het betreft hier dus de Active- en Allure-uitvoeringen. De 75 pk sterke 1.2 is hierna de meest populaire 208 met verbrandingsmotor, een motorversie die alleen als Like en als Active te krijgen is. De Like is de absolute instapversie die niet in combinatie met andere motorversies leverbaar is. De 208 met 100 pk sterke 1.2 met automaat en de 130 pk sterke variant volgen hierna. De 208 met benzinemotor wordt volgens Peugeot in een derde van de gevallen gekozen in combinatie met de Active- en Allure-uitvoeringen. Een kwart van de kopers opteert daarnaast voor de GT-Line-versie, de reeds genoemde uitvoering die alleen in combinatie met de 1.2 Puretech 100 en 1.2 Puretech 130 te krijgen is. De Nederlandse importeur licht toe dat er verhoudingsgewijs meer hogere uitrustingsniveaus worden verkocht dan van de vorige generatie 208. Hoe de dieselversie verkooptechnisch scoort, zegt Peugeot vooralsnog niet.

Natuurlijk kun je de verschillende uitvoeringen waarin Peugeot de 208 levert, verder aankleden met talloze opties- en optiepakketten. De Nederlandse koper zet volgens de Nederlandse importeur het liefst vinkjes bij het Pack Drive Assist (alleen i.c.m. handbak) en Drive Assist Plus (alleen in combinatie met automaat), het panoramadak, Keyless Entry en de inductielader waarmee je onder mee je smartphone draadloos kunt opladen. In het Pack Drive Assist zit onder meer Active City Brake en adaptieve cruise control. Park Drive Assist Plus omvat onder meer adaptieve cruisecontrol mét stop&go en een systeem dat de 208 netjes in het midden van zijn rijbaan houdt. Deze twee pakketten zijn op de GT-Line-uitvoering overigens standaard.