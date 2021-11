WayRay Holograktror: gedurfd elektrisch

Het Zwitserse techbedrijf WayRay heeft een in elk opzicht opmerkelijke auto voorgesteld. We maken kennis met de Holograktor, een voor deelprogramma's bestemde auto met een garnaal op het dak.

WayRay is een Zwitsers techbedrijf dat met deze Holograktor het label 'toeleverancier van technologie' van zich af zegt te willen schudden. De Holograktor is een hatchback met vlinderdeuren aan de voorkant en naar achteren scharnierende achterdeuren. Uit de bult die zich achterop het dak bevindt, blijkt de voorliefde voor zeevruchten van WayRay. Het bedrijf doopt dat deel namelijk the Shrimp en daarin zit onder meer hardware voor de Augmented Reality (AR)-techniek die in de auto op de achterpassagier wordt losgelaten.

Het lijnenspel van de elektrische Holograktor is niet door de minste of geringste op papier gezet. Niemand minder dan Sasha Selipanov - die onder meer mee heeft gewerkt aan het ontwerp van de Bugatti Chiron - is verantwoordelijk voor de vormgeving van de eerste concept-car van WayRay. De auto staat op 22-inch lichtmetaal en heeft rondom laserverlichting.

De Holograktor biedt plaats aan drie inzittenden en heeft dan ook een opmerkelijke stoelconfiguratie. In tegenstelling tot bij bij driezitters als de McLaren Speedtail en F1 of driezits bedrijfswagens zijn er voorin de Holograktor twee zitplaatsen. De derde en laatste stoel bevindt zich achterin de creatie. Volgens WayRay is deze voor autodeelprogramma's als Uber bedoelde Holograktor dankzij die stoelindeling ideaal omdat zou blijken dat zo'n 80 procent van de Uber-ritten door één passagier werden gemaakt.

Hoe WayRay zich de toekomst van de Holograktor voorstelt? Het bedrijf geeft aan dat het de bedoeling is dat je het model bij bijvoorbeeld Uber op speciaal verzoek kunt 'bestellen'. In de auto wordt je middels onder meer augmented reality-technologie overladen met reclameboodschappen. Wellicht niet helemaal zoals je het gewend bent, maar volgens WayRay levert het de klant een lagere ritprijs op. Origineel, dat wel. Overigens is de hard- en software niet alleen voor reclamedoeleinden bedoeld. De AR-hardware voor de voorste inzittenden is in het dashboard weggewerkt.

De Holograktor kan door een chauffeur door het verkeer geleid worden en is ook door een externe bestuurder op afstand van A naar B te loodsen. In die 'autonome' modus verdwijnt het stuurwiel niet in het dashboard. De reden daarvoor? Volgens WayRay zit in het stuurwiel de airbag en die moet ten alle tijden direct zijn werk kunnen doen. WayRay geeft aan geen "[...] belachelijke oplossing" te hebben bedacht, al zou je denken dat het naar eigen zeggen innovatieve bedrijf de plofzak ook elders onder had kunnen brengen. Elke zitplaats beschikt over wat WayRay 'Deep Reality Dosplay HUD's' noemt, schermen die onder meer AR-techniek met hologrammen combineren. Met twee joysticks moet elke passagier onder meer computergames kunnen spelen.