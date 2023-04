Waarom we bij de tweede BMW 6-serie in 2003 zeiden: wacht met oordelen

De BMW 6-serie die in 2003 op de markt komt maakt in elk geval de tongen los wanneer hij wordt gelanceerd. Het uiterlijk is controversieel maar wacht met oordelen tot je hem in het echt hebben gezien, adviseren we in 2003 … Een terugblik op zijn komst, alweer 20 jaar terug, en wat AutoWeek met de tweede 6-serie deed in de begindagen van zijn loopbaan.

De balans tussen luxe, beweeglijkheid en raffinement is optimaal”, schrijven we bij de introductie. “Na vijftien jaar is er weer een 6-coupe, en hij was het wachten waard: De 645 Ci wordt als eerste op de consument losgelaten. Als je minimaal 101.000 euro in je zak hebt tenminste.

Eerste vergelijkende test: 6-serie tegen Jaguar XKR

“Mineral Silber Metallic tegenover Jaguar Racing Green.” Voor de eerste testconfrontatie wordt de Jaguar XKR Coupe uit het roofkattenverblijf gesleurd: de BMW heeft 333 pk, de Jaguar 400. Dat houdt de Beierse nieuwkomer niet van de overwinning af. We vinden de Jag (V8 met compressor) machtig leuk maar met de BMW kun je “onbeschoft hard gaan … en hij is de meest uitgebalanceerde van het duo.” Maar het maakt eigenlijk niet zoveel uit. “De auto’s hebben zo’n uitgesproken stijl en karakter dat de potentiele koper zijn persoonlijk keuze al lang heeft gemaakt.”

De 6-serie Cabrio mag tegen een 911 Carrera S Cabrio

Er komt ook een cabrio en in 2005 vragen we ons af of zo’n open variant van de 645 Ci nog iets te betekenen heeft als ‘echte’ sportwagen. Diezelfde vraag vuren we ook af op de 911 Carrera S Cabriolet. We verwonderen ons over het stijlverschil: bij Porsche is het terug naar de oorsprong, de BMW is de avantgardist. Opmerkelijk hoe dat nu overkomt: de Porsche kan nog goed mee terwijl de BMW echt wat gedateerd is geraakt. Of oordelen we nu te vroeg? De Porsche wint het duel: “Hij heeft de meeste attractie te bieden, de BMW is meer de goedmoedige lange-afstandsmachine.” Lees de PDF van de dubbeltest er nog maar eens op na.

De M6 tegen de Mercedes CLS 55 AMG

Van dat goedmoedige blijft weinig over wanneer je overstapt in de M6 met 507 pk. BMW’s opperbruut treedt aan tegen de Mercedes CLS 55 AMG. Van de 6-serie die we hier bespreken bestond nog geen Gran Coupe, dus een logische vergelijking? “Eigenlijk ben je volkomen losgeslagen als je deze auto’s wilt vergelijken … de BMW is rauw, de Benz biedt nog wat comfort. We vergelijken de Duitsers met Germaanse goden: De M6 is Thor, de sterkste god … hem verslaan is echter schier onmogelijk.” Enough said.

Laatste optreden in 2008

Het laatste optreden van deze generatie Zes komt uit Duitsland: de collega’s van AutoBild brengen in 2008 de dan nieuwe Mercedes SL voor het voetlicht en doen het duel met de 911 SC nog eens over. “In de BMW-zetels zink je weg als in een waterbed … De BMW en de Mercedes fluisteren, terwijl de Porche brult.” En wint. “De Carrera is het echte scheurijzer.” De Sechs ohne M weet vooral indruk te maken met zijn GT-capaciteiten. Ook wanneer het laatste oordeel is geveld.