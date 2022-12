Waarom er een slang in het logo van Alfa Romeo zit

Gelukkig zijn er nog merken met een fraai embleem. Neem Alfa Romeo, het merk met dat fraaie beeldmerk, waarin onder meer een soort slang zit verwerkt. Wat het allemaal betekent leggen we je in dit artikel uit. Die slang, of ook wel draak, is bijvoorbeeld sterk verbonden met de stad Milaan.

Rode kruis

Het stadswapen van de stad Milaan, hoofdstad van de regio Lombardije. Het rode kruis werd tijdens de eerste van de zeven kruistochten in de Middeleeuwen (rond het jaar 1100) gebruikt door de soldaten uit Milaan. Het wit staat symbool voor de witte onderkleding van de soldaten van Giovanni da Rho.

Slang

De slang (of draak) is een zogenaamde biscione, een creatuur dat prijkte op het uit 1056 stammende wapen van de adellijke Italiaanse Visconti-familie. De tweede Visconti-dynastie had van 1277 tot 1447 de macht in Milaan. Het motto van Visconti was ‘Vipereos mores non violabo’, wat zoveel betekent als ‘Ik zal het gedrag van de slang niet schenden’. De slang is tot op de dag van vandaag het symbool van Milaan, Alfa Romeo’s oorspronkelijke thuishaven, al heeft het beest volgens het stadsbestuur niets te maken met de Visconti-familie. De zeven kronkels van de slang, Tarantasio geheten, zouden kunnen slaan op het aantal kruistochten.

Bij dit logo uit de jaren 1945 tot 1950 was het mannetje in de bek wel erg groot.

Mannetje in bek van slang

Wat de betekenis is van de persoon (man of kind) die uit de bek van de slang steekt, is niet helemaal duidelijk. Volgens sommigen had het een afschrikwekkende functie, andere theorieën grijpen terug naar de slang annex draak die Milaan in de vijfde eeuw terroriseerde door kinderen aan te vallen en op te eten. Het beest werd volgens de (verzonnen) legende verslagen door Uberto, de grondlegger van de Visconti-dynastie. De persoon zou een Saraceen kunnen zijn, een tegenstander van de christenen. De ongelukkige zou volgens de een worden opgegeten, anderen menen dat hij juist uit de bek van de draak tevoorschijn komt. Kortom: een smeuïg mysterie.

Kroontje

Om het koninklijke karakter te benadrukken van de twee families die samen de Viscioniti’s vormden, kreeg de slang (of draak) een kroontje op zijn kop geplaatst.

Letter (Alfa)

In 1915, tijdens de Eerste Wereldoorlog , kocht ingenieur en zakenman Nicola Romeo de ALFA-fabriek in Portello (Milaan) op om er granaten voor het Italiaanse leger te produceren. Daarna volgden ook vliegtuigmotoren, locomotieven en ander wapentuig. Na de oorlog werd weer overgeschakeld op auto’s, en Romeo gaf ze de merknaam Alfa Romeo mee. Hij wist, na protesten van ALFA-eigenaren, de rechtbank ervan te overtuigen dat Alfa niet voor ‘Societa Anonima Lombarda Fabbrica Automobili’ stond, maar dat het ‘gewoon’ de eerste letter van het alfabet was.

Sliertjes

Deze sliertjes zijn zogenaamde Savoyaanse knopen, een verwijzing naar het Italiaanse koningshuis. In 1946 verdwenen ze van het logo na de val van de monarchie en het uitroepen van de republiek.

Milano

De oorspronkelijke thuisstad van Alfa Romeo. Het hoofdkwartier staat tegenwoordig in Turijn, de stad van moederbedrijf Fiat.

Het logo door de jaren heen

Het eerste logo van A.L.F.A. (nog zonder de achternaam van Nicola Romeo, die kwam er in 1920 bij) werd gemaakt door Romano Catteneo, een leerling van ontwerper Giuseppe Merosi. Op 24 juni 1910 werd het door Ugo Stella vastgelegd bij de notaris. Stella was directeur van Societa Italiana Automobili Darracq (SIAD), de in 1906 opgerichte voorloper van (Societa) Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, kortweg ALFA. Door de jaren heen had het embleem verschillende gedaantes, waarbij de letters ‘Milano’ in 1972 het veld moesten ruimen toen Alfa Romeo ook in Pomigliano d'Arco bij Napels auto’s (de Sud) ging bouwen. Van 1925 tot 1945 werd het versierd met een lauwerkrans ter ere van het behalen van het wereldkampioenschap in de Grand Prix-racerij met de P2. De laatste ‘facelift’ van het beeldmerk stamt uit 2015, toen het wat minimalistischer werd en de verticale scheidslijn tussen het rood-witte wapen en de slang verdween.

