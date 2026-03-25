Tijdens het debat over de economische gevolgen van de oorlog in Iran toonden D66 en het CDA interesse in een plafond voor de prijzen aan de pomp. Partijleider Jesse Klaver (GroenLinks-PvdA) kwam met dat idee en wil grote olie- en gasbedrijven ervoor laten betalen.

Stephan Neijenhuis (D66) noemde het plan "interessant". Wel wilde hij weten of Klaver bereid is de overheid bij te laten betalen, mochten producenten niet willen interen op hun marges. Klaver wil dat nadrukkelijk niet, omdat burgers er dan voor opdraaien.

CDA-leider Henri Bontenbal toonde eveneens interesse, maar ziet ook keerzijden. Hij denkt dat een maximumprijs er juist voor zorgt dat alle pomphouders die prijs aanhouden en de rekening daardoor extra hoog blijft. Ook zou de prijs minder snel kunnen dalen als de overheid ingrijpt in de markt. Pieter Grinwis (ChristenUnie) deelt die vrees. "Ik geloof direct dat het een prijsstijging afremt, maar een prijsdaling mogelijk ook."

Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen een snelle verlaging van de accijns op benzine en diesel. VVD, JA21, Groep Markuszower, SGP en Mona Keijzer dringen daar in een debat over de hoge energieprijzen op aan. De partijen hekelen dat de prijzen aan de pomp inmiddels tot ruim boven de €2,50 per liter zijn gestegen.

De partijen noemen daarbij geen concrete bedragen, VVD'er Claire Martens heeft het over "centen". "We moeten iets doen aan het idioot hoge accijnsniveau", vindt Mona Keijzer. De Kamerleden zeggen niet hoe ze de inkomsten die de staatskas misloopt door zo'n verlaging willen compenseren. Het verlagen van de accijns op benzine met 1 cent kost de overheid 51 miljoen euro per jaar. Voor een cent minder accijns op diesel loopt de fiscus 44 miljoen per jaar mis.

Volgens Jesse Klaver is het verlagen van de accijnzen "ontzettend duur" en zijn dan meer bezuinigingen nodig, bijvoorbeeld op de zorg. Hij erkende wel dat er enige tijd nodig is voordat het prijsplafond kan ingaan, aangezien daar een wetswijziging voor nodig is. "Alle beloftes dat het volgende week beter is, zijn niet waar."

ChristenUnie wil aan accijnsverhoging vasthouden

ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis verdedigt zijn eerdere voorstel om de brandstofaccijns te verhogen om ov-bezuinigingen te voorkomen. Rechtse partijen willen dat die paar cent extra voor benzine, diesel en lpg weer wordt teruggedraaid om de huidige hoge pompprijzen te dempen. Grinwis suggereert de accijnskorting die voor 2027 in de boeken staat voor 900 miljoen euro, alvast dit jaar in te zetten.

Het voorstel om de accijnzen licht te laten stijgen is al eind vorig jaar aangenomen en effectief sinds dit jaar. De Tweede Kamer stemde er deze week mee in dat deze belastingopbrengst wordt ingezet voor het openbaar vervoer. De SGP en Groep Markuszower willen dat de ChristenUnie terugkomt op dit besluit. Daar ziet Grinwis niets in. "De ChristenUnie zet zich in voor betaalbaar vervoer, per auto, per fiets of openbaar vervoer." Ook betwijfelt hij of de 5,5 cent per liter benzine of 3,5 cent op de dieselprijs mensen echt zal helpen.