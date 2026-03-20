Vrachtwagenchauffeurs rijden al langzamer om dure diesel

Vrachtwagenchauffeurs passen hun rijgedrag al aan door de recordprijzen voor diesel. Dat is in lijn met het advies van Transport en Logistiek Nederland (TLN), al is de branchevereniging zich ervan bewust dat zo'n gedragsaanpassing tijd kost. Om op de korte termijn betalingsproblemen tegen te gaan, levert de optimalisering van de bandenspanning en het rijden met energiezuinigere banden volgens TLN grotere winst op.

"Van eerdere crises weten we dat chauffeurs hun snelheid aanpassen, maar dat gaat in stapjes", zegt Paul Poppink, manager beleid bij TLN. Hij hoorde al van een paar bedrijven dat zij de maximumsnelheid van voertuigen hebben verlaagd. Het Internationaal Energieagentschap (IEA) adviseerde vrijdag de algehele snelheidslimieten op snelwegen met minstens 10 kilometer per uur te verlagen om brandstof te besparen. Poppink verwacht niet dat langzamer rijden tot klachten van opdrachtgevers gaat leiden.

Een snelheidsverlaging en andere zuinigheidsmaatregelen, zoals rustiger optrekken, kunnen vervoerders al op de korte termijn helpen bij betalingsproblemen voor de duurdere diesel. 80 procent van de TLN-leden kan de gestegen kosten doorberekenen aan hun opdrachtgever dankzij een clausule, maar daar gaat wel enige tijd overheen. Daardoor zijn betalingsproblemen een acute zorg voor de sector.

Op de langere termijn is het voor vervoerders spannend of opdrachtgevers willen blijven betalen voor hun duurdere diensten. Ook met het oog op die zorg zijn de zuinigheidsmaatregelen volgens Poppink belangrijk. Daarbij adviseert hij leden ook om het gesprek met klanten aan te gaan over het efficiënter inrichten van opdrachten door er bijvoorbeeld twee samen te voegen tot één rit.

TLN hoopt ook op overheidssteun, al heeft de organisatie nog niet besloten op welke maatregel de lobby zich gaat richten. Een accijnsverlaging kan op de korte termijn verlichting geven, maar er is waarschijnlijk ook behoefte aan hulp voor ondernemers die al in betalingsproblemen dreigen te raken. Gesprekken hierover met de overheid zijn gaande.

