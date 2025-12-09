De Voyah Free wordt opnieuw flink goedkoper. De prijzen van de elektrische SUV daalden eerder al met tot wel €11.000 en nu snoept de importeur opnieuw duizenden euro's van de prijs van de Voyah Free af.

In november doken de prijzen van de Voyah Free met tot ruim €11.000 omlaag. De Nederlandse importeur voert nu weer een stevige prijsverlaging op de Voyah Free door. De gelijk geprijsde Voyah Free Business Edition en de Flagship Edition worden beide €6.672 goedkoper. Beide versies kosten nu €53.990 in plaats van €60.662. De uitrusting van de twee versies ontloopt elkaar slechts op detailniveau.

Ongeacht de gekozen variant krijg je een 4,9 meter lange elektrische SUV met een 490 pk en 720 Nm sterke aandrijflijn. De vierwielaangedreven Free lanceert zich vanuit stilstand in 4,4 seconden naar een snelheid van 100 km/h. De 106 kWh accu is goed voor een bereik van 500 kilometer.

De nieuwe prijsverlaging is tijdelijker van aard dan de vorige. De hevige korting geldt namelijk enkel op voorraadmodellen. Mogelijk bereidt de importeur zich met de prijsverlaging voor op de komst van de vernieuwde Voyah Free.