Voor meer ruimte: de Nissan e-NV200 XL Voltia

Nissan breidt het Europese gamma van de elektrische e-NV200 uit met de extra grote XL Voltia. Aan de techniek wordt niets gedaan, want het enige nieuws zit in de achterbak verstopt.

Het duurde even voordat Nissan het concept van de elektrische NV200 had uitgewerkt, maar in 2014 was het moment dan toch daar: de e-NV200 was productierijp. Sindsdien rijdt de elektrische bus rond als personenauto of als besteller, maar altijd met dezelfde opbouw. Bij de bestelbus is de laadruimte daardoor altijd goed geweest voor 4.200 liter aan bagage. Voor een compacte bestelbus groot genoeg, maar voor het zware geschut wat aan de krappe kant. Daarom komt Nissan nu met een oplossing in de vorm van de e-NV200 XL Voltia.

Zoals de platen al verklappen, bouwt Nissan bij deze versie een extra hoog dak op de bus. Daarnaast wordt de achterkant verder uitgerekt. Het resultaat mag er zijn, want de nieuweling kan 8.000 liter bagage meenemen. Dat is dus een procentuele vergroting van maar liefst 90 procent. De nieuwe uitbouw komt door de extra luchtweerstand de actieradius waarschijnlijk niet te goede, maar daarover rept Nissan met geen woord. Onderhuids borduurt de auto nog steeds voort op de techniek uit reguliere Leaf. Het accupakket is 40 kWh groot en de elektromotor produceert 109 pk. De normale e-NV200 komt met deze technische combinatie 170 kilometer ver.

Sinds de introductie van de e-NV200 verkocht Nissan 42.000 exemplaren, waarvan er vorig jaar alleen al 10.000 op de Europese wegen belandden. We zijn nog in afwachting van een reactie van Nissan Nederland om te vernemen of de e-NV200 XL Voltia ook naar ons land komt.