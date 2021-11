Voor de Zafira sloeg Opel met de Sintra de plank mis

Tegen de tijd dat Opel eindelijk een grote MPV op de markt bracht, bleek dat dit model niets kon bieden wat bij Fiat, Mitsubishi, Chrysler, Volkswagen en al die andere merken niet al in een veelkleurige variëteit te koop was. Ja, toch: een bedroevend laag kwaliteitsniveau.

Loop je eerst al pijnlijk achter de troepen aan, blijk je op de plaats van bestemming totaal niet te zijn toegerust op de taken die je te wachten staan. Als gloednieuw model in een druk bevochten markt kun je maar beter iets extra’s te bieden hebben, maar daaraan ontbrak het bij de Sintra nogal. Je wilde hem hoogstens omarmen als anonimiteit bovenaan je wensenlijstje stond. De Sintra was de Duitse inzending voor het grote GM-project dat de diverse merken van het concern aan mooie nieuwe people movers moest helpen.

Hij werd gebouwd in de Verenigde Staten tussen zijn zustermodellen Buick GL8, Chevrolet Trans Sport, Chevrolet Venture, Oldsmobile Silhouette, Pontiac Montana en Pontiac Trans Sport. De Sintra had als enige Duitse motoren, die speciaal voor hem vanuit Rüsselsheim werden verscheept. Een prima zet, omdat Europeanen genoeg hadden aan een 2,2-liter viercilinder en geen Amerikaanse 3,4-liter V6 bliefden. De Sintra was de kortste van de twee carrosserievarianten die GM voor de genoemde merken bouwde, zodat hij in de pas zou lopen met de Renault Espace, Ford Galaxy en consorten. Alle Amerikaanse glamour werd vervolgens achterwege gelaten, zodat de Sintra wel een extra hoge en brede Vectra Stationwagon leek, maar dan met schuifdeuren achteraan. Daarmee was elke vorm van elegantie hem vreemd, maar dat mocht uit naam van het alom nagestreefde gebruiksgemak geen obstakel zijn.

Gewoon een goede Opel dus? Helaas niet, want de bouwkwaliteit bleek ver onder de maat. In het Verenigd Koninkrijk, waar Top Gear met zijn J.D. Power Survey zwaaide, eindigde de Sintra onderaan de lijst en werd hij publiekelijk door het slijk gehaald. De Britse autoclub R.A.C. vaardigde een negatief reisadvies uit: koop gerust een MPV, als het maar geen Sintra is. Al in 1999 was het verhaal over en uit en bracht Opel de slimme Zafira als alternatief. Wel grappig dat die naam nu is toegekend aan een kloeke personenbus, die bovendien in samenwerking met een reeks concerngenoten wordt gebouwd. Gelukkig berusten overeen­komsten hier op louter toeval.