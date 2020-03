Voor China: JAC Jiayue X7

Het Chinese JAC heeft het digitale doek getrokken van de Jiayue X7, een auto die via de officiële kanalen geen West-Europees asfalt onder zijn wielen krijgt, maar die daardoor niet minder interessant is.

JAC Motors is een Chinees staatsbedrijf dat in 1964 als Hefei Jianghuai Automobile uit de grond werd gestampt. De fabrikant tilt nu de Jiayue X7 op het podium, een nieuwe SUV die zich met zijn lengte van 4,77 formaattechnisch tussen auto's als de BMW X3 en X5 nestelt. JAC heeft sinds 2017 de Refine S7 op de menukaart staan, maar de Jiagyue X7 lijkt die niet te gaan vervangen. De Jiayue X7 is 1,9 meter breed en 1,76 meter hoog. De wielbasis bedraagt 2,75 meter.

De Jiayue X7 heeft een koets waar we een handjevol bekende designelementen op tegenkomen. Zo wordt de voorkant van de SUV net als diverse modellen van Citroën en auto's als de Hyundai Kona en Jeep Compass voorzien van een dunne ledstreep op de plaats waar je de koplampen verwacht. De daadwerkelijke koplampen zitten een verdieping lager. Aan de achterzijde vinden we verlichtingsunits die middels een tegenwoordig zo populaire rode lichtbalk met elkaar worden verbonden. Onderaan de bilpartij geen twee, maar zelfs vier uitlaateindstukken.

Ook vanbinnen is de Jiayue X7 typisch een kind van zijn tijd. Centraal op het dashboard een semi-losstaand, breed infotainmentscherm en achter het stuurwiel nemen we een digitaal instrumentarium waar. Het binnenste oogt vrij strak met onder meer een groot opbergvak in de middentunnel en slechts een kleine hoeveelheid knoppen. Op de motorenlijst zet JAC in ieder geval een 175 pk en 250 Nm krachtige 1.5, een geblazen benzinemotor die is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak, maar hij kan ook met een zestraps automaat met dubbele koppeling geleverd worden. In het tweede kwartaal van dit jaar gaat de Jiayue X7 in de Chinese verkoop. Naar ons deel van de wereld komt hij niet. Is dat een gemis?