Je eerste liefde vergeet je nooit. Daarom blikken wij samen met enthousiaste autobezitters terug op hun eerste auto. De Volvo-garage in Eerbeek kwam maar niet van een Audi 50 af. Totdat Jan Willem zijn zinnen erop had gezet.

Menig jongeman droomt ervan om met een Audi te beginnen en jij deed het gewoon. Hoe kwam je bij die knappe ‘50’ terecht?

“Thuis las mijn vader altijd Duitse autobladen dus er was wel wat liefde voor DKW, Volkswagen en Audi. Dat kreeg ik natuurlijk mee. Bovendien poetste ik vaak de auto van mijn vader, maar ook de auto’s van buurtgenoten. Zo nam ik regelmatig een groene Audi 50 van een oudere dame uit de buurt onder handen. Ik leerde het wagentje vanbinnen en vanbuiten kennen en ik denk dat ik daarom zo gek ben geworden op dat model. Later stonden wij regelmatig op de camping in Eerbeek en daar zat een Volvo-dealer die een Audi 50 te koop had en hij kwam er kennelijk niet vanaf. Na een maand of zes leek het ons wel een goed moment om toe te slaan. Het voelde als een buitenkansje. De auto was slechts één jaar oud en we hebben hem gekocht voor ongeveer zesduizend gulden, terwijl de nieuwprijs meer dan elfduizend gulden bedroeg. Die auto had dus flink afgeschreven.”

Dienstplicht was toen nog een dingetje. Dus die auto kwam goed van pas voor de wekelijkse ritjes naar de kazerne?

“Dat was precies de reden dat ik een auto nodig had. Mijn moeder schoot het bedrag voor en volgens mij hadden we ook nog wat geld staan op een spaarbankboekje waardoor ik de Audi kon kopen. Met mijn soldij betaalde ik haar terug. Ik woonde in Arnhem en was gestationeerd in de kazerne in Nunspeet. Dat ligt midden in de Biblebelt en dat betekende dat er niet gewerkt werd op zondag. Ook de buschauffeurs bleven dus thuis. Zie er dan maar eens te komen.”

Heb je er nog lange reizen mee gemaakt?

“Mijn eerste buitenlandse vakantie heb ik ermee gedaan. Bestemming Zuid-Frankrijk. Als kind heb ik op de basisschool een film gezien over wilde Camargue-paarden die daar leven. Die wilde ik erg graag zien. Alles was toen nog een avontuur. Het buitenland, de tolwegen en bovenal: zal de auto het wel volhouden? Gelukkig ging alles goed, de kleine Audi hield kranig stand. Hij bleek betrouwbaar, zelfs in het Mediterrane klimaat, terwijl het beestje dat helemaal niet gewend was.”

Je hebt hem nog een beetje aangekleed naar eigen smaak. Wat heb je ermee gedaan?

“Ik vond het geweldig om hem te verfraaien. Ik had een sportstuurtje van Momo gemonteerd en een middenconsole voor de radio geplaatst. Mistlampen voor en achter konden ook niet ontbreken. Op de voorbumper had ik een strip van zwart isolatieband geplakt. Zo leek ie iets meer op de duurdere GLS-uitvoering. En iedere week poetsen, natuurlijk. Ik was gek met die auto. Hij had een bijzonder goede wegligging, mede door de negatieve Lenkrollradius die de voorwielaandrijvers van Volkswagen en Audi hadden. Het interieur was echt fraai, met mooie zachte deurpanelen en een iets uitgebreider instrumentarium dan dat van zijn Polo-broertje. Die was zo kaalgeplukt als het maar kon in vergelijking met de Audi 50.”

Wat is er uiteindelijk gebeurd met de Audi?

“Die is na een jaar of drie verkocht. Het waren roestduivels. Ik probeerde het wel zo veel mogelijk tegen te gaan, maar vooral bij de voorbumper en onder de achterklep was het moeilijk bij te houden. Ze stonden erom bekend en ik denk dat er daardoor ook heel weinig overlevers zijn.”

Mis je hem nog weleens?

“Ja, het was een heel fijne auto. Maar wel voor in die tijdsgeest. Hij kan niet op tegen de luxe die we nu gewend zijn. Een paar jaar geleden ben ik met mijn zwager naar het Audi/Siku-museum in Stadtlohn geweest. Daar stond een kakelverse Audi 50. Ik zou er zo weer eentje willen hebben. Maar ik heb geen stalling en kan het niet over mijn hart verkrijgen om hem buiten te laten staan.”

Eigenaar

Jan Willem Bredenoord

Bouwjaar 1955

Woonplaats Dieren

Beroep Gepensioneerd leerkracht basisonderwijs

Eerste auto Audi 50 LS uit 1976

Gekocht voor +/- 6.000 gulden

Droomauto Volvo 1800 ES

