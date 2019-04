Volvo’s wereldwijde verkoop blijft groeien

De verkoopcijfers van Volvo blijven onafgebroken doorgroeien. Na een verkooprecord in 2018 , noteert het Zweedse merk wederom een plus van ruim negen procent voor het eerste kwartaal van 2019.

Sinds 1 januari verschenen wereldwijd 161.320 nieuwe Volvo’s op de openbare weg. In vergelijking met de eerste drie maanden van vorig jaar, is dat een stijging van 9,4 procent. Toen wist Volvo ruim 147.000 auto’s aan nieuwe klanten te slijten. De SUV’s zijn vooral de drijfveer achter dit succes, want in maart waren de XC60 (18.036 stuks), XC40 (12.154 stuks) en XC90 (9.801 stuks) het populairste. Ook voor de Amerikaanse markt, waar in het eerste kwartaal een pus van 9,8 procent wordt genoteerd, zijn de SUV’s belangrijke modellen. De XC90 en XC60 zijn samen goed voor bijna de helft van de totale verkoop.

In Europa verkocht Volvo van januari tot maart 86.520 auto’s: een groei van 8,8 procent in vergelijking met vorig jaar. In ons continent zijn de XC40, XC60 en V60 de meest gewilde auto’s. De Chinese markt kende een relatief bescheiden groei, maar ook daar schiet de verkoop omhoog en wel met 3,9 procent. De totale verkoop bedroeg er net geen dertigduizend voertuigen.

In Nederland staat de teller op 5.395 auto’s tegen 5.028 stuks vorig jaar (+ 7,3 procent). Ondanks zijn leeftijd blijft de V40 met 1.471 exemplaren het populairste model. De hatchback wordt echter op de voet gevolgd door de nieuwe V60 met 1.462 exemplaren. De XC40 is de populairste SUV (1.245 stuks), gevolgd door de XC60 (659 stuks).