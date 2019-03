Volvo’s verkoop in de lift

In de eerste twee maanden van dit jaar noteert Volvo een wereldwijde verkoop van 93.863 auto’s. In vergelijking met dezelfde verkoop een jaar eerder betekent dat een plus van 11,3 procent.

Met 49.195 Europese Volvo’s blijft de verkoop in ons werelddeel de belangrijkste markt voor het Zweedse merk. Dit aantal is goed voor een groei van 12,9 procent: de grootste stijger voor het merk. In februari leverde Volvo 23.000 auto’s af aan Europese klanten; 490 auto’s meer dan in februari 2018. In China groeide de verkoop 2,2 procent in vergelijking met de eerste twee maanden van vorig jaar. In totaal ontvingen 18.473 Chinezen dit jaar de sleutels van hun niet Volvo. Ook in Amerika en in ‘de overige markten’ noteerde Volvo percentages in de plus.

De Volvo XC60 was in februari wederom de populairste Volvo. De totale jaarverkoop voor 2019 staat tot nu toe op 28.223. De XC40 en XC90 volgen met respectievelijk verkoopaantallen van 16.289 en 12.272 stuks. Bij de V40 speelt zijn leeftijd blijkbaar nog geen hele grote rol, want met 9.117 verkochte auto’s blijft hij voorlopig nog populairder dan de gloednieuwe V60 (7.946 stuks).

In Nederland werden dit jaar tot nu toe 3.677 auto’s geleverd. Bij ons was de V60 juist het populairste met 1.045 stuks. De V40 volgt met 946 exemplaren. Van de SUV’s was de XC40 het populairste met 823 auto’s. De wereldwijd populairste Volvo van 2019, de XC60, staat bij ons op de vierde plek met 500 exemplaren.