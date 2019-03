Volvo’s EV laat op zich wachten door veiligheid

Volvo’s modellengamma is vooralsnog niet voorzien van een volledig elektrische auto, maar daar komt aan het einde van dit jaar verandering in. Hoe dat zo lang heeft kunnen duren? Volgens Volvo vanwege de, hoe kan het ook anders, veiligheid.

Dat vertelt Arthur van Es, Marketing Director bij Volvo Car Nederland, tijdens een persbijeenkomst over Volvo’s veiligheid. De afgelopen jaren schoten volledig elektrische auto’s bij verschillende merken als paddestoelen uit de grond. Van Tesla, tot Audi en Mercedes-Benz. Bij Volvo bleef het, op een lading plug-inhybrideversies na, al die tijd echter stil. Het tij gaat echter keren, want na de onthulling bij zustermerk Polestar van de elektrische Polestar 2, staat voor het einde van dit jaar de wereldpremière van een volledig elektrische XC40 op de agenda.

Dat is een behoorlijke tijdspanne dus in vergelijking met de concurrent. Volgens Van Es komt dat door Volvo’s streven naar veiligheid. “Al sinds het begin van Volvo’s bestaan, staat de mens centraal en daarmee ook hun veiligheid. Het was dan ook Volvo’s streven om elektrische auto’s net zo veilig te maken als modellen op fossiele brandstoffen. Met de batterijen in de vloer en het ontbreken van een motor in de neus van de auto, zit een EV heel anders in elkaar.” Volvo let daarbij niet alleen op bijvoorbeeld de kreukelzone van de auto, maar ook op de brandbaarheid van de accu’s en alles wat daarbij komt kijken.

Of er uiteindelijk een degelijk verschil op het gebied van veiligheid komt met de elektrische auto’s die al wél op de weg rondrijden, zal de tijd gaan leren. Vlak voor de onthulling van de volledig elektrische XC40 beleeft de plug-inhybride XC40 zijn marktintroductie. In week 46 rolt de XC40 T5 Twin Engine van de productieband in Gent. De Nederlandse vanafprijs is vandaag op € 46.995 vastgesteld.