In relatief korte tijd is niet alleen het aanbod elektrische personenauto's gestegen, maar ook dat van de elektrische bedrijfswagens. Volvo's Chinese moederbedrijf Geely lijkt op de stijgende vraag naar elektrische bestellers in te willen spelen door een reeks elektrische bedrijfswagens naar Europa te brengen.

Wie in de markt is voor een elektrische bedrijfswagen, kan tegenwoordig uit een uitgebreid aanbod kiezen. De merken van Stellantis, Toyota en Renault hebben bijvoorbeeld stuk voor stuk elektrische bedrijfswagens in het aanbod. Ook Volvo's moederbedrijf Geely lijkt in Europa een graantje mee te willen pikken van de groeiende vraag naar elektrische bestelauto's. Geely heeft bij het European Union Intellectual Property Office (EUIPO) namelijk het ontwerp van drie elektrische bedrijfswagens in Europa geregistreerd, zo kan AutoWeek exclusief melden.

De patentplaten van de drie elektrische bestelauto's zijn ingediend door Geely New Energy Commercial Vehicles Group, de tak van Geely Holding Group die zich bezighoudt met bedrijfswagens. Dit deel van Geely staat naast de takken van Geely die automerken in beheer hebben. Geely's bedrijfswagenafdeling heeft onder meer LEVC - bekend van de 'Londense taxi ' TX en diens bedrijfswagenversie VN5. Onder welk merk de bedrijfswagens op deze patenttekeningen gevoerd gaan worden, is nog niet helemaal helder. We gokken erop dat ze als Farizon op de markt komen.

We zien drie bedrijfswagens die stuk voor stuk een eigen design hebben, maar toch een familiegezicht delen. De elektrische bestellers hebben namelijk allen een front waarbij de verlichting is ondergebracht in een horizontaal deel onder de voorruit met eronder een verdikking in het ontwerp. De drie bedrijfswagens zijn elk van een ander formaat. Ze lijken alle drie in de categorie 'lichte bedrijfswagens' te vallen, al variëren de Geely's wel in hoogte en lengte van elkaar. Wanneer Geely met zijn elektrische bedrijfswagens de Europese markt betreedt, is nog niet helder. Maar Geely grote plannen heeft voor de Europese bedrijfswagenmarkt lijkt evident.