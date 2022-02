Volvo XC90 blijft bestaan naast elektrische opvolger

Met de Recharge Concept gaf Volvo in 2021 een voorproefje op een nieuwe grote elektrische SUV-achtige waarvan werd gedacht dat hij de XC90 zou gaan vervangen. Wat blijkt? De reeds bekende XC90 blijft nog enkele jaren naast die nieuwe elektrotopper in het modellenprogramma. Dat zegt afzwaaiend Volvo-topman Hakan Samuelsson tegenover Automotive News.

Volvo bouwt de van de Recharge Concept afgeleide elektrische top-SUV straks in zijn fabriek in het Amerikaanse Charleston, maar produceert daarnaast de aloude XC90 nog een aantal jaar in het Zweedse Torslanda. 'Waarom zouden we stoppen met de XC90 als er met name in de Verenigde Staten en China nog vraag is naar hybrides?', aldus Samuelsson.

Volvo is voornemens om vanaf 2030 alleen nog elektrische auto's te leveren, dus vanaf dat jaar zal de mogelijk Embla geheten productieversie van de Recharge Concept wel eenzaam aan de Volvo-top staan. De huidige tweede generatie Volvo XC90 draait sinds 2014 mee en is niet bepaald de jongste meer. De dit jaar SUV is gedurende zijn levensloop al meermaals uiterlijk licht gemoderniseerd en het ziet ernaar uit dat de XC90 voordat hij van de markt verdwijnt nog een opfriskuurtje krijgt. "We nemen nog onder de loep of we de XC90 kunnen opwaarderen zodat hij er wat beter uit komt te zien", zegt de Volvo-topman. Reken echter niet op ingrijpende technische upgrades. In Nederland levert Volvo de XC90 sinds kort alleen nog als plug-in hybride.