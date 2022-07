Volvo V70/S80 (2013) - Facelift Friday

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

Het verschijnen van de Volvo V70 als model was op zichzelf een facelift, namelijk die van de 850 uit de jaren 90. Bij de vernieuwingsronde van 1996 ging die auto afhankelijk van de carrosserievorm S70 (sedan) of V70 (stationwagen) heten. Deze editie werd in 2000 opgevolgd door een geheel nieuwe V70, die samen met sedanbroertje S60 ook al eerder in deze rubriek verscheen. Vandaag is het de beurt aan de laatste V70, die in 2007 werd gepresenteerd. Interessant is dat het sedan-equivalent van de ietwat legendarische stationwagon opnieuw een andere naam kreeg: deze keer was het ‘S80’, en dus was dit de opvolger van het model dat ten tijde van de vorige V70 nog als het grotere broertje van de S60 gold. Erg logisch is dat allemaal niet, maar we moeten het ermee doen.

Koningshuis

Met die keuze groeide ook de V70 flink in lengte toen hij zijn laatste generatie inging. Het model van 2007 was daarmee meer dan ooit tevoren een alternatief voor auto’s als de BMW 5-serie Touring en Audi A6 Avant, modellen die met de komst van opvolger V90 nog directer worden aangevallen. Zoals het een echte Volvo betaamt, was de laatste V70 strak en opgeruimd. Daarmee is het wat ons betreft ook nu nog een zeer representatieve verschijning. De rechte achterkant is typisch V70 en dat geldt ook voor de hoge achterlichten, die meteen vanaf het begin werden voorzien van led-techniek. Ook de S80 is nog altijd een strakke verschijning, die in Nederland dankzij zijn ingetogen uitstraling vaak en graag als zakelijk vervoer werd ingezet. Ja, ook door het Koningshuis!

Tweede update

Na een eerdere, veel kleinere update in 2011, werd in februari 2013 de eerste echte facelift aangekondigd. Het hoofdbestanddeel: chroom. Zowel de V70 als de S80 kregen er een hele lading van over zich uitgestort. Het werd verdeeld over grille, voorbumper en zelfs achterlichten, waar met name de V70 een dikke, glimmende rand kreeg aangemeten. Nieuwe led-techniek bracht voor dit model lichten die nu van boven tot onder brandden, waar eerder alleen het onderste deel werd aangesproken voor de daadwerkelijke achterlichten. De koplampen werden in landen waar dat kon ontdaan van hun oranje reflector. De bovenstaande ‘schuifplaat’ toont een facelift-V70 met halogeenkoplampen, waarop het oranje wat duidelijker aanwezig lijkt dan bij de populairdere xenon-kijkers. Ook is deze relatief eenvoudige uitvoering niet voorzien van het chroom in de bumper, dat duurdere versies wel kregen. Evengoed is duidelijk wat de verschillen op design-gebied zijn. Zo is de grille veel breder en zijn de drie afzonderlijke koelopeningen onderin de bumper samengesmolten tot één strak geheel. Beter? Het woord is wederom aan jou!