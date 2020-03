Volvo V60 krijgt nieuwe motoren

Onlangs voerde Volvo een update door op de XC60 en S60 en ditmaal is het de V60 die profiteert van een aantal wijzigingen. De reguliere T4- en T5-benzinemotoren worden namelijk vervangen door respectievelijk de B4 en B5. Inderdaad, benzinemotoren met mild-hybrid techniek. De B3 is een 163 pk en 265 Nm sterke 2,0-liter grote viercilinder, een machine die dankzij elektrohulp over 14 pk en 40 Nm extra komt te beschikken. Een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h duurt 9,1 tellen en de topsnelheid ligt, zoals bij alle nieuwe Volvo's op 180 km/h. Het gemiddeld verbruik is vastgesteld op 6,3-6,4 l/100 km.

De B4 staat uiteraard een stapje boven de zojuist genoemde B3. Het is een in de basis 197 pk en 300 Nm sterke versie van de bekende 2.0 die - je raadt het al - ook ondersteuning krijgt van een 14 pk en 40 Nm sterk elektrisch deel. Deze variant weet in 8 tellen naar de 100 km/h te sprinten. Hoger op de ladder staat de B5, een van nature 250 pk en 350 Nm sterke 2.0 viercilinder die dankzij elektrohulp eveneens 14 pk en 40 Nm extra levert. Deze krachtigste niet-plug-in benzineversie dendert in 6,8 seconden naar 100 km/h en verbruikt net als de B3 en B4 gemiddeld 6,3-6,4 l/100 km. De D3- en D4-dieselopties komen te vervallen, de T6- en T8-plug-in hybriden blijven wél bestaan. De V60 Cross Country was tot voor kort te krijgen als T5 en als D4, maar na de vernieuwingsronde is deze alleen nog leverbaar als B5. Alle motoren zijn standaard gekoppeld aan een achttrapsautomaat.

De vanafprijs van de V60 B3 is vastgesteld op €41.995 en loopt op tot €47.995 voor de R-Design-uitvoering. De prijslijst van de V60 B4 vangt aan bij de €46.495 kostende Business Pro-uitvoering terwijl de importeur voor de R-Design-uitvoering €50.495 vraagt. De B5 Business Pro kost minstens €49.995 en wisselt als R-Design vanaf €53.995 van eigenaar. De T6- en T8-plug-ins zijn voortaan €1.000 voordeliger en kosten respectievelijk €51.995 en €54.995. Voor de T8 Polestar Engineered vraagt Volvo €66.995. De V60 Cross Country B5, slechts leverbaar in één variant, kost €55.995. Deze versie, de Cross Country Pro, krijgt standaard zaken als lederen bekleding, elektrisch verstelbare en verwarmbare voorstoelen en een verwarmbaar stuurwiel. Andere aanpassingen aan de V60 hebben betrekking op de uitrusting. Zo is de V60 voortaan standaard uitgerust met DAB+-radio en Park Assist achter.