Volvo S60 en XC60 krijgen nieuwe mild-hybridversies

Volvo voert momenteel niet het meest heldere beleid op het gebied van naamgeving. Zo kan een motorversie die waarvan de aanduiding met een 'B' begint zowel een benzine- als een dieselmotor zijn met mild hybrid techniek. De prijslijst van de XC60 wordt een stukje overzichtelijker en profiteert net als die van de S60 van nieuwe versies.

XC60

De XC60 was op benzinevlak tot voor kort leverbaar als 190 pk sterke T4, als 250 pk sterke B5 (mild-hybrid), als heftige T8 (plug-in). Daarnaast leverde Volvo een 190 pk sterke D4-diesel én een 197 pk sterke B4 diesel met mild-hybrid techniek aan boord. Die laatste twee dieselversies worden definitief van de prijslijst geschrapt.

Daarnaast wordt de T4 vervangen door de B4, een benzinemotor met mild-hybrid techniek. Deze in de basis 197 pk en 300 Nm sterke viercilinder komt tijdelijk over 14 pk en 40 Nm extra te beschikken. Daarnaast ondersteunt het kleine accupakket, samen met een starter-generator, waar mogelijk de benzinemotor. Een sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h is in 8,1 tellen achter de rug. De topsnelheid van alle XC60's is voortaan afgeregeld op 180 km/h. Volvo vraagt minstens € 54.995 voor de B4, een bedrag dat geldt voor de Momentum-uitvoering.

Meer XC60-nieuws heeft te maken met de komst van een nieuwe plug-in hybride smaak. Naast de T8 en diens krachtigere Polestar Engineered-uitvoering is de XC60 nu ook als T6 te krijgen. De deze plug-in hybride beschikt over een 253 pk en 350 Nm sterke 2,0-liter viercilinder die bijval krijgt van een 87 pk en 240 Nm sterke elektromotor die de achterwielen aandrijft. Het systeemvermogen bedraagt 340 pk. Het accupakket is 11,6 kWh groot, goed voor een elektrische actieradius van 51 tot 54 kilometer. De vanafprijs van de XC60 Recharge T6 is vastgesteld op € 64.995.

S60

Ook is er nieuws voor de S60. Zo worden de reguliere T4- en T5-benzineversies vervangen door B4- en B5-benzinemotoren met mild-hybrid techniek. De 2.0 viercilinder in de B4 levert in de basis 197 pk en 300 Nm koppel en krijgt ondersteuning van een 14 pk en 40 Nm sterker elektrisch deel. Een sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km.h is in 7,9 tellen achter de rug. Ook bij de S60 is elke variant afgeregeld op een topsnelheid van 180 km/h. De T5 is voortaan een 250 pk en 350 Nm sterke 2.0 viercilinder die dankzij mild-hybrid techniek eveneens over 14 pk en 40 Nm extra kan komen te beschikken. Deze smaak dendert in 6,7 tellen naar een snelheid van 100 km/h. Volvo vraagt voor de B4 en B5 respectievelijk minstens € 46.495 en € 49.995.

Volvo breidt de prijslijst van de S60 daarnaast aan de onderkant uit met een hagelnieuwe B3, een benzineversie die ook voorzien is van mild-hybride hardware. Deze € 43.995 kostende instap-S60 is uitgerust met een 163 pk en 265 Nm sterke 2.0 viercilinder die, je raad het al, dankzij elektrohulp tevens over 14 pk en 40 Nm extra komt t e beschikken. Een sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h duurt exact 9 seconden en het gemiddeld verbruik is vastgesteld op 6,2-6,3 l /100 km. Meer S60-nieuws: alle varianten zijn voortaan niet alleen meer als sportief aangeklede R-Design, maar ook als reguliere Inscription te krijgen. De meerprijs voor de R-Design-uitvoering bedraagt bij alle versies € 1.000.