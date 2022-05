Volvo V40 - Facelift Friday

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

De V40 mag gerust een succesnummer worden genoemd voor Volvo. Een opvolger kwam er alleen nooit, in plaats daarvan steelt de XC40 nu de show bij Volvo. Toch zijn we de V40 allerminst vergeten en staat hij nu in de spotlights bij 'Facelift Friday'. In 2016 kreeg het model namelijk een facelift waarbij voornamelijk de koplampen op de schop gingen.

Om dat succes te illustreren: alleen al in Nederland verkocht Volvo ruim 55.000 exemplaren van de V40 in een periode van acht jaar. Volvo had de modelaanduiding in 2012 weer van stal gehaald na het afscheid van de eerste V40 in 2006. Een opvolger van dat model kan deze V40 niet genoemd worden, die rol was voor de V50. Deze tweede V40 verving op zijn beurt in feite de C30, S40 en V50. Na de facelift in 2016 gingen de verkoopcijfers behoorlijk omlaag, maar dat komt vooral omdat de bijtellingsregels vanaf 2016 werden aangescherpt en de V40 een stuk minder interessant werd voor zakelijke rijders. Die klanten konden toen bij Volvo terecht voor de V60 D6 plug-in hybrid.

Terug naar de V40: het model was vier jaar op de markt toen Volvo de facelift doorvoerde. De grootste en meest gezichtsbepalende verandering zit in de koplampen. Daar kwamen als led-dagrijverlichting namelijk de 'Thor-hamers' in te zitten, die Volvo voor het eerst introduceerde op de tweede generatie XC90. De hamers werden meteen gecombineerd met led-koplampen, waardoor Volvo aparte mistlampen niet langer noodzakelijk achtte. Ook de led-dagrijverlichting onderin de voorbumper verdween bij de facelift. Op foto drie en vier zie je het verschil bij de reguliere uitvoeringen, de onderstaande slider toont het verschil bij de R-Design. Verder veranderde de indeling van de grille. Het Volvo-logo werd iets groter en met uitzondering van de R-Design had de V40 na de facelift verticale spijlen. De R-Design kreeg meer horizontale spijlen dan de pre-facelift.

Aan de achterkant van de V40 veranderde er eigenlijk niets. De vorm van de achterlichten bleef hetzelfde en ook de achterbumper wijzigde niet van vorm. Wel kreeg de V40 er bij de facelift een aantal nieuwe kleuren bij, waarbij blauw duidelijk de boventoon voert: Amazon Blue, Denim Blue, Bursting Blue, Mussel Blue en Luminous Sand. Ook kon je kiezen uit nieuwe wielen, waaronder de Inscription-wielen op foto 6. In het interieur van de V40 ging Volvo eveneens zeer behoudend te werk. Op wat nieuwe interieurpanelen, contrasterende stiksels en de City Weave-bekleding na veranderde er eigenlijk niets. Het inmiddels behoorlijk verouderde en ietwat omslachtige infotainmentsysteem bleef bijvoorbeeld. Ook op het gebied van motoren en uitvoeringen wijzigde Volvo de line-up ten opzichte van de pre-facelift nauwelijks. De uitvoering Summum ging na de facelift Inscription heten en na de facelift kwam de V40 ook op de markt als 'Business Sport' en 'Dynamic Edition', terwijl de 'Ocean Race' het veld moest ruimen.

Uiteindelijk trok Volvo in 2020 de stekker uit de V40, waarna de XC40 het nieuwe 'instapmodel' van de Zweden werd. De V40 kreeg geen opvolger meer. Tot op het laatst verkocht hij nog aardig goed: in 2019, het laatste volledige jaar, werden er nog 4.432 nieuwe V40's geregistreerd in Nederland. Door het grote aantal verkochte V40's is het aanbod in ieder geval vrij ruim. Op de AutoWeek-occasionzoeker staan op het moment van schrijven 842 exemplaren te koop. Welke zou jij kiezen, de pre-facelift of toch de facelift? Stemmen maar!