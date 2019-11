Volvo S60 - Achteruitkijkspiegel

Met de kersverse duurtest-Volvo S60 rijden Stéphan Vermeulen en Roy Kleijwegt keurig 100 km/h om vast te stellen dat het echt niet zo heel nadelig hoeft te zijn. Het geeft je tijd voor een goed inhoudelijke discussie, natuurlijk over de maatregelen die de regering in het kader van het stikstofdebat heeft genomen maar ook over de nieuwe Ferrari Roma. Een auto die de tongen uiteraard losmaakt, en het is aanleiding voor een heel lekker bruggetje naar de Maserati GranTurismo waarvoor dan eindelijk het doek valt. We sluiten af zo nuchter als we begonnen want we hebben het ook over de nieuwe Skoda Octavia.