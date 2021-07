Volvo komt met beresterke plug-in hybride 'Katterug'

Volvo vraagt aandacht voor de vraag naar meer vrouwen in de auto-industrie met dit project. Het klinkt in ieder geval al interessant, want restomods pakken soms erg leuk uit. Dit klinkt op papier ook al goed. Lateiner zal met haar volledig uit vrouwen bestaande team de PV544 uit 1961 voorzien van onderdelen die afkomstig zijn uit een Volvo S60 T8 Recharge Polestar Engineered.

Het belooft wat: de Katterug stampt er na de restomod namelijk 415 pk uit, dankzij de 318 pk sterke vierpitter die bijval krijgt van de 88 pk sterke elektromotor. Die aandrijflijn helpt de S60 vanuit stilstand in 4,4 seconden naar 100 km/h. Dat zien we de PV544 ook graag doen! Lateiner en haar team hebben nog wel even de tijd voordat de grote onthulling plaatsvindt: dat is bij de SEMA Show in Las Vegas in november van dit jaar.

De afgebeelde PV544 is niet de auto in kwestie, maar een exemplaar dat ooit schitterde in 'In het Wild'.