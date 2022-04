Volvo 480 GT Turbo (1995) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Is de Volvo 480 de leukste auto die ooit in Born van de band rolde? Misschien wel. We hebben er eentje gevonden in ons occasionaanbod die echt een liefhebber als nieuwe eigenaar verdient. Nou kunnen we dat eigenlijk wel van elke 480 zeggen, maar zeker van deze.

We hebben hier namelijk niet zomaar met een Volvo 480 te maken, maar met een GT Turbo. De sportieve topversie. Die maakte van de 480 een nog leukere auto dan het in de basis al was. De 480 was immers van zichzelf al een bijzonder ding. Volvo stond toen de 480 in 1985 ten tonele verscheen immers nog bekend om z'n vrij archaïsch ogende 'blokkendozen' en daar hoorde de 480 met zijn bijzonder spitse neus en opvallende achterste duidelijk niet bij. Een stukje Nederlandse trots was het bovendien. Niet alleen werd de 480 in Nederland ontwikkeld en gebouwd, het onconventionele uiteindelijke ontwerp van de 480 werd namelijk op papier gezet door de Nederlander John de Vries.

De 480 had enkele gedurfde details. Zo had-ie klapkoplampen, een volledig uit glas opgetrokken achterklep (een dikke knipoog naar de 1800ES) en zaten er achterin twee sportstoelen in plaats van een conventionele achterbank. Bovendien was het een voorwielaangedreven auto, dat was nieuw voor Volvo. De 480 had namelijk dezelfde basis als de iets later verschenen 440, die zij-aan-zij met de 480 van de band zou rollen in Born. Dankzij de voorwielaandrijving en de relatief bescheiden 1.7 van Renault die in de neus lag, bleef het basisgewicht van de 480 met grofweg 1.000 kilo vrij laag. Het maakte van de 480 een vlotte jongen en samen met zijn bijzondere ontwerp moest dat een hele nieuwe doelgroep in een Volvo helpen: 'hippe' jonge mensen.

Lekker sturen lukte ook wel in de 480, mede dankzij inmenging van Lotus bij het ontwerpen van ophanging en natuurlijk het relatief lage zwaartepunt. Echt sportief werd het echter pas toen Volvo in 1988 een versie van de 480 op de markt bracht met een slakkenhuisje op de 1.7. De 480 Turbo had 120 pk vermogen om mee te spelen, 11 pk meer dan de 480 met atmosferische motor. Een relatief bescheiden vermogenstoename, maar uiteraard veranderde door de turbo wel het karakter van de 480.

Vlak voor het einde van de productie in 1995, spraken we niet meer over simpelweg de 480 Turbo maar de 480 GT Turbo en het is die versie die we hier voor ons hebben. Een heel 'laat' exemplaar dus. Zoals je direct kunt zien op de foto's, was de GT Turbo niet alleen voorzien van een potenter blok dan de reguliere 480, maar was-ie ook lekker bedeeld qua luxe. Elektrisch bediende ramen en spiegels, centrale deurvergrendeling, een alarm, een boordcomputer, getinte ramen, leren bekleding, het zat er allemaal op, in of aan. Dat mocht ook wel, de GT Turbo kostte maar liefst zo'n 10 mille meer dan zijn minder bedeelde broertjes.

Van de nieuwprijs van zo'n 55.000 gulden is inmiddels natuurlijk weinig meer over, voor dit groene exemplaar wordt nog €2.800 gevraagd. Dat is voor een 480 niet veel, zeker niet voor deze versie. Zit er dan een addertje onder het gras? Ja: de kilometerteller loopt niet meer door en is volgens de aanbieder bij 210.000 km blijven steken. De werkelijke stand wordt op ruim 280.000 geschat. Dat is dus wel aardig wat en helaas is het ook niet echt te checken. Volgens de verkoper rijdt de auto echter nog zoals het hoort en is-ie onlangs zonder opmerkingen voorzien van een nieuwe apk. Kortom, misschien niet de optimale 480 GT Turbo, maar wel een potentieel buitenkansje.

