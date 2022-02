Volvo 480 (1992) - Liefhebber Gezocht

Volvo's waren in het verleden vaak hoekige, degelijke en soms ietwat saaie auto's. De 480 moest een jongere doelgroep gaan aanspreken voor het merk en was daarom met een totaal andere opzet ontworpen. Het exemplaar dat vandaag de show steelt in 'Liefhebber Gezocht' staat er nog opvallend fris bij en dat voor een relatief gunstige prijs.

De Volvo 480 was in het aanbod van Volvo een opvallende verschijning. In feite was het model de spiritueel opvolger van de P1800ES, een driedeurs 'shooting brake'. Met zijn klapkoplampen was de 480 echt een kind van de jaren 80. De 480 brak met het hoekige uiterlijk van Volvo's uit die tijd en had een gladde, aerodynamische vorm, waarbij alleen in de voorbumper een luchtinlaat voor de motor zat. Daarin zit de kenmerkende diagonale lijn van Volvo. Een ander opvallend stijlelement is de achterklep, die bestaat uit één stuk glas met direct daaronder de achterlichten. Met vier afzonderlijke stoelen is de 480 daarnaast een ware vierzitter.

Voor dat ontwerp was de Nederlander John de Vries verantwoordelijk, die voordat hij de 480 tekende bij Daf werkte. Daar houdt de Nederlandse trots niet op als het om de 480 gaat, want de auto werd in Born gebouwd bij het toenmalige NedCar. Later werd dat VDL NedCar. De Volvo 480 was in productie van 1986 tot 1995. Deze 480 S is met bouwjaar 1992 één van de latere exemplaren. Het is een bijzondere variant, omdat hij slechts van januari tot september 1992 geproduceerd werd. Volvo nam door de strenger wordende emissie-eisen namelijk afscheid van de ongeblazen 1.7 viercilinder van Renault, maar hield de motor met katalysator nog één jaar langer aan. Er was dus een 1.7 zonder en een 1.7 mét katalysator, zij het van korte duur. Het vermogen daalde toen wel van 109 naar 102 pk.

Met een prijs van €5.850 is de 480 S op het eerste gezicht niet echt een koopje te noemen, maar zijn staat en historie rechtvaardigen de prijs. Zo is dit origineel Nederlands geleverde exemplaar afkomstig van de eerste eigenaar en legde hij in zijn 30-jarige bestaan slechts 45.018 kilometer af. Dat is veruit de laagste kilometerstand van alle Volvo 480's die op de AutoWeek-occasionzoeker staan. Zijn opvallende rode lak is nauwelijks verkleurd en het interieur ziet er ook nog piekfijn uit. Er zit zelfs nog een originele cassettespeler van Volvo in. Airconditioning heeft hij niet, maar de 480 beschikt wel over verwennerij als elektrisch bedienbare zijruiten, een boordcomputer en stoelverwarming. Word jij de tweede eigenaar van deze rijdende tijdcapsule?

