Volvo 145 Express (1972) - In het Wild

Volvo en de stationwagon: door de jaren heen zijn dit twee haast onafscheidelijke begrippen geworden. Deze 145 Express oogt met zijn verhoogde dak extra bijzonder én is maar liefst 34 jaar in het bezit van de eerste eigenaar geweest.

Stationwagons met een verhoogd dak om makkelijker vracht te kunnen vervoeren: vroeger zag je ze nog wel eens, maar tegenwoordig is het een uitgestorven ras. De 145 Express is een voorbeeld van een dergelijke stationwagon. Ten opzichte van de reguliere stationversie van de 145 is het dak van de Express op twee plaatsen verhoogd. Achter de voorruit is het dak tot aan de b-stijl met ongeveer 5 centimeter in de hoogte gegaan, achter de B-stijl is het hoogteverschil met 30 centimeter nog weer een flink stuk groter. Bovenop dat dak kon vervolgens een imperiaal gemonteerd worden, wat bij dit exemplaar ook is gedaan.

De 145 Express is in feite de opvolger van de Volvo Duett, de bestelauto op basis van de PV444 en -544. Als klant kon je de 145 Express in verschillende configuraties krijgen: een bestelversie met slechts twee stoelen maar volledige beglazing rondom, een 'panel van' met geblindeerde achterste zijruiten en in een passagiersuitvoering met vijf stoelen. Daaraan kon desgewenst nog een extra, naar achteren wijzend achterbankje in de kofferbak toegevoegd worden. Dit exemplaar is van na de facelift, mede te herkennen aan de rechthoekige plastic grille met de diagonale Volvo-streep. De eerste eigenaar koos voor de configuratie met twee stoelen, maar liet de geblindeerde achterste zijruiten achterwege.

Dit exemplaar ziet er voor zijn leeftijd nog bijzonder netjes uit. De balk van de trekhaak en de uitlaat zijn wat roestig, maar verder lijkt de carrosserie voor het overgrote deel vrij te zijn van roest en staat hij nog mooi in zijn vlagele lak. Hij heeft dan ook nog maar weinig eigenaren gehad. Uit de gegevens van de RDW volgt dat deze origineel in Nederland geleverde 145 Express slechts drie eigenaren heeft gehad, waarvan de eerste hem van 1972 tot 2006 in zijn bezit had, een periode van maar liefst 34 jaar. Daarna is hij één dag in handen geweest van een andere particulier en sinds 2006 resideert hij bij zijn derde en vooralsnog laatste baasje.

