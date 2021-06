'Volkswagen uiterlijk 2035 volledig elektrisch in Europa'

Volkswagen stopt in Europa tussen 2033 en 2035 met de verkoop van auto's met verbrandingsmotoren. Vanaf uiterlijk 2035 verkoopt Volkswagen in Europa dus alleen nog auto's met een elektrische aandrijflijn.

Klaus Zellmer, bij Volkswagen lid van de Raad van Bestuur en verantwoordelijk voor verkoop, marketing en aftersales, zegt tegen de Duitse krant Münchner Merkur dat Volkswagen over uiterlijk over 14 jaar in Europa stopt met de verkoop van auto's met verbrandingsmotoren. Tussen 2033 en 2035 zou Volkswagen in Europa geen auto's met benzine- en dieselmotoren meer verkopen.

Aanvankelijk riep Volkswagen dat in 2030 zo'n 70 procent van de verkoopmix in Europa uit volledig elektrisch aangedreven modellen zou moeten bestaan. Krap enkele jaren later moet dat percentage dus al op de volle 100 procent liggen.

Hoewel Volkswagen in Europa de stekker in 2035 uit auto's met verbrandingsmotoren trekt, gaat de verkoop van dergelijke ICE (Internal Combustion Engine)-modellen buiten de grenzen van ons continent nog even door. In de Verenigde Staten en China staan auto's met verbrandingsmotoren in ieder geval nog enkele jaren langer op de de verkooplijsten en in Zuid-Amerika en Afrika "[...] nog heel wat langer".

Kort geleden maakte Audi bekend dat het vanaf 2026 alleen nog nieuwe modellen op de markt brengt met een volledig elektrische aandrijflijn. In 2033 stopt het merk naar eigen zeggen met de verkoop van auto's met verbrandingsmotoren. Net als Volkswagen zegt Audi ook dat deze doelstelling voornamelijk geldt voor de Europese markt. Bentley, Mini en Volvo zetten vanaf 2030 de verbrandingsmotoren bij het grofvuil. Ford heeft datzelfde streven, alleen dan specifiek in Europa. Jaguar verkoopt al vanaf 2025 alleen nog EV's. General Motors heeft zich als doel gesteld om vanaf 2035 alleen nog elektrische personenauto's te bouwen.