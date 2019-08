Volkswagen Transporter 'T7' voor het eerst in beeld

We zijn nog maar net bekomen van de nieuwe grille op de T6-generatie van Volkswagens middelgrote besteller, maar op de achtergrond is men al druk bezig met de ontwikkeling van een geheel nieuwe generatie. Dit is de T7!

Ondanks die recente facelift is de komst van een geheel nieuwe Transporter geen overbodige luxe. De huidige T6 loopt op papier sinds 2015 mee, maar is in de praktijk een stevig bijgewerkte versie van de al in 2003 gepresenteerde T5. Hoewel zo’n lange carrière in bestelautoland heel wat gebruikelijker is dan bij personenauto’s, is nóg een flinke update van het bestaande model niet meer op z’n plek.

Dat betekent natuurlijk niet dat we een revolutionair ander voertuig kunnen verwelkomen, want ook de nieuwe Transporter moet vooral veel ruimte en praktisch gebruiksgemak bieden. De auto laat zich vandaag voor het eerst met z’n definitieve koets zien, na eerder al in een T6-jasje te zijn gespot. Dat de auto helemaal nieuw is blijkt onder meer uit de raampartij. De neus is opvallend kort en laag, waardoor er ruimte overblijft voor een gigantische voorruit. Die ligt wat vlakker en loopt optisch door tot ‘om de hoek’, zodat er tussen voorruit en voorportier ruimte is voor een kleine extra zijruit.

De voorzijde kenmerkt zich verder door een ‘gezicht’ dat lijkt op wat we tot nu toe van de Golf 8 hebben gezien. Koplampen en grille vormen een vrij smalle combinatie die de hele breedte van de auto in beslag nemen en worden aan de bovenkant afgesneden met één doorlopende, volledig horizontale lijn.

Ook aan de achterkant domineren horizontale lijnen het beeld. De hoge, vierkante achterlichten van de laatste generaties lijken te zijn vervangen door platte, liggende exemplaren. Ook lijkt een dakspoiler een integraal onderdeel van het ontwerp te worden, daar dat element al op dit testexemplaar aanwezig is.

Hoe de Transporter er vanbinnen en onderhuids precies uit komt te zien, zal de toekomst uitwijzen. Wel zal het voertuig hoogstwaarschijnlijk gebruikmaken van het MQB-platform én weten we dat er wordt gewerkt aan een plug-inhybride, die eveneens in T6-vermomming is gespot. Of er een volledig elektrische versie komt valt te bezien, aangezien Volkswagen de neiging heeft om z’n EV’s als compleet losstaand (ID.-)model te presenteren. Een productieversie van de ID.-Buzz past beter bij dat beleid.