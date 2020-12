Volkswagen Transporter T7 slechts deels opvolger van T6

De Volkswagen Transporter T7 wordt klaargestoomd, maar die zal niet zomaar geheel het stokje overnemen van de T6. De T7 is de nieuwe personenversie, die naast de T6 in de markt komt.

Volkswagen heeft de 'Transporter' T7 in de startblokken staan. Een bus die behoorlijk anders wordt dan de huidige Transporter. Op deze foto's van afgelopen zomer was goed zichtbaar dat-ie een haast MPV-achtig voorkomen krijgt. Dat verbaasde al enigszins, een bestelversie was er nog wat lastig van voor te stellen. Die verbazing blijkt niet geheel onterecht. "We brengen hem eind volgend jaar op de markt. Echter niet als opvolger, maar als aanvulling op de T6.1, die als bedrijfswagen (...) leverbaar blijft," aldus Volkswagen's sales-topman Heinz-Jürgen Löw in gesprek met Auto-Medienportal. "De T7 wordt alleen aangeboden als Multivan. We hebben compromisloos het comfort en de afmetingen van een auto met de ruimte en variabiliteit van een bestelwagen gecombineerd." Volgens de Duitser is de T7 dus puur gericht op luxe personenvervoer.

ID. Buzz

Een echte opvolger van de T6 staat nog niet klaar, maar Löw laat wel weten dat er in zekere zin een moderner alternatief aankomt. De productieversie van de ID. Buzz, een elektrisch aangedreven retro-bus met T1-kenmerken, verschijnt volgens hem in 2022. Die komt dan waarschijnlijk als Cargo (besteller) en Bulli (personenbus). Löw stelt dat die behoorlijk zal lijken op de conceptversies die in 2017 werden getoond. Vermoedelijk laat na de introductie van de ID. Buzz het pensioen van de T6 nog een tijdje op zich wachten, omdat niet per se iedereen in 2022 al klaar is voor een overstap op een puur elektrische besteller.