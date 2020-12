'Volkswagen-topman Diess gaat toekomstvisie verdedigen'

Volkswagen Groep-CEO Herbert Diess zal naar verluidt deze week zijn toekomstvisie voor het concern gaan verdedigen tegenover medewerkers. Het lijkt erop dat het deel is van een compromis tussen Diess en aandeelhoudende vakbondsleiders die Diess' positie in twijfel trekken.

Onlangs kwam naar buiten dat er in de top van Volkswagen onrust heerst over de koers die topman Herbert Diess wil varen. De topman zet volop in op elektrificatie en digitalisering van Volkswagen en daar wordt flink de beurs voor getrokken. Diess wil doorpakken en stuurt daarom zelfs aan op een vroegtijdige contractverlenging. Begin deze maand zou er daarom een spoedoverleg zijn tussen Diess, de aandeelhoudende vakbondsleiders en andere bestuursleden. Naar verluidt zag men daar uiteindelijk toch van af, maar Reuters meldt dat er vandaag toch weer over vergaderd is. Vooral onder de vakbondsleiders zou er twijfel zijn over Diess en zijn visie voor de Volkswagen Groep. Leden van de families Porsche en Piëch die in het bestuur zitten, spraken eerder juist hun steun voor Diess uit.

Wat er concreet uit de vergadering van vandaag naar voren is gekomen, is niet bekend. Reuters meldt op basis van ingewijden wel dat Diess inmiddels op meer steun kan rekenen vanuit de vakbonden en dat er een volgende stap aankomt in dit hele verhaal. Diess zou namelijk nog deze week in een online videovergadering met 'werknemers van Volkswagen' toelichten wat zijn plannen zijn voor de langere termijn. Mogelijk komt dit voort uit een wens van de vakbondsleiders. Een vroegtijdige verlenging van Diess' contract zou wel van de baan zijn, maar het lijkt er dus op dat er toch een compromis gesloten is en Diess vooralsnog niet hoeft te vrezen voor een vroegtijdig vertrek.